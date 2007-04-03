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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2106210721082109

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 178
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 02:59

  Zebra написав:
  greenozon написав:іще один чікі пук шігірім бум-бам? :)

https://www.livecoin.net/

:shock: :shock: :shock:

Это та биржа на которой КХ на Монеро побрили?


Эта 100 %.

За последние сутки цена биткоина на криптовалютной бирже Livecoin выросла до $1 400 000. Пользователи подозревают платформу в экзит-скаме.

Одновременно с этим цена Ethereum выросла до $50500 за монету.

Директор по развитию бизнеса криптовалютной биржи Exmo Мария Станкевич сообщила, что директор Livecoin Светлана Геллер сегодня, 24 декабря, удалила свой Telegram-аккаунт:

«Писала Светлане – был живой аккаунт и резко стал deleted. Вчера еще общались».
Востаннє редагувалось andrein в П'ят 25 гру, 2020 04:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 03:39

  hxbbgaf написав:Пока по зернышку, но слишком активный загон. У меня такое подозрение, что биток обнулится в ближайшие пару месяцев и это уже геймовер. Очередное МММ доживает последние дни. Вкусно будет всем - от организаторов пирамиды до властей, которые, наверняка, были в сговоре и это помогало стерилизовать лишние деньги, горько только лохвесторам. И скупали его всякие микростратегии, наверняка, не на свои, а на деньги организаторов пирамиды. Накрутка на праздник, еще и в ночное и утреннее время - классика. Таки завтра обновят хай, большие дяди устроят последний слив и крах?


Эта музыка будет вечной.
Дядьки печатают тетерева, скупают биток, биток растет, на пике биток продают за реальный USD. И все сначала. Гениально !
Тут самое главное следить за тем, чтобы количество желающих купить биток за USD всегда превышало количество желающих перевести USDT в USD на бирже Кракен (и только там и в юрисдикции США). :)
Теоретически при хороших раскладах курс может реально достигнуть каких-то мифических значений, типа 1 Долл= 1 сатоши.

Кра́кен (англ. The Kraken[1], дат. krake, также kraxe, krabbe) — легендарное мифическое морское чудовище гигантских размеров, головоногий моллюск, известный по описаниям исландских моряков, из языка которых и происходит его название.

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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 05:45

  hxbbgaf написав:2-й отзыв сверху, у кого-то исчезли 286 000 долларов.
https://ru.trustpilot.com/review/blockchain.com

Есть люди, которые понятия не имеют об информационной безопасности и правильной работе с паролями. Регаются на обычный почтовый ящик, который также привязан к всяким фэйсбукам-вконтактикам, а пароль к нему в стиле дня рождения или клички собаки тупо сохранён в браузере. Естественно, заходят с домашнего виндового компа, который взламывается на раз, а о зашифрованной файловой системе ни разу не слышали. Что с них взять, кроме их денег?
phantom_systems
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  #<1 ... 2106210721082109
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