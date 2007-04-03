hxbbgaf написав:Пока по зернышку, но слишком активный загон. У меня такое подозрение, что биток обнулится в ближайшие пару месяцев и это уже геймовер. Очередное МММ доживает последние дни. Вкусно будет всем - от организаторов пирамиды до властей, которые, наверняка, были в сговоре и это помогало стерилизовать лишние деньги, горько только лохвесторам. И скупали его всякие микростратегии, наверняка, не на свои, а на деньги организаторов пирамиды. Накрутка на праздник, еще и в ночное и утреннее время - классика. Таки завтра обновят хай, большие дяди устроят последний слив и крах?
Эта музыка будет вечной. Дядьки печатают тетерева, скупают биток, биток растет, на пике биток продают за реальный USD. И все сначала. Гениально ! Тут самое главное следить за тем, чтобы количество желающих купить биток за USD всегда превышало количество желающих перевести USDT в USD на бирже Кракен (и только там и в юрисдикции США). Теоретически при хороших раскладах курс может реально достигнуть каких-то мифических значений, типа 1 Долл= 1 сатоши.
Кра́кен (англ. The Kraken[1], дат. krake, также kraxe, krabbe) — легендарное мифическое морское чудовище гигантских размеров, головоногий моллюск, известный по описаниям исландских моряков, из языка которых и происходит его название.
Есть люди, которые понятия не имеют об информационной безопасности и правильной работе с паролями. Регаются на обычный почтовый ящик, который также привязан к всяким фэйсбукам-вконтактикам, а пароль к нему в стиле дня рождения или клички собаки тупо сохранён в браузере. Естественно, заходят с домашнего виндового компа, который взламывается на раз, а о зашифрованной файловой системе ни разу не слышали. Что с них взять, кроме их денег?
Есть люди, которые понятия не имеют об информационной безопасности и правильной работе с паролями. Регаются на обычный почтовый ящик, который также привязан к всяким фэйсбукам-вконтактикам, а пароль к нему в стиле дня рождения или клички собаки тупо сохранён в браузере. Естественно, заходят с домашнего виндового компа, который взламывается на раз, а о зашифрованной файловой системе ни разу не слышали. Что с них взять, кроме их денег?
Ну, там много одинаковых отзывов, что пополняют счет для приобретения какого-то статуса, и сразу после этого деньги пропадают и исчезает историй транзакций и такое впечатление, что это сам же блокчейн и делает.
Ряды институциональных инвесторов, которые вкладывают в Биткоин, пополняются с каждым днем. Накануне канадская финансовая компания Mogo, акции которой торгуются на NASDAQ, заявила об инвестиции 1.5 миллиона долларов в Биткоин. По этому поводу представители фирмы опубликовали официальный пресс-релиз.
greenozon написав:Ряды институциональных инвесторов, которые вкладывают в Биткоин, пополняются с каждым днем. Накануне канадская финансовая компания Mogo, акции которой торгуются на NASDAQ, заявила об инвестиции 1.5 миллиона долларов в Биткоин. По этому поводу представители фирмы опубликовали официальный пресс-релиз.
Все эти компании, наверняка, вкладываются на деньги организаторов битковой пирамиды.
greenozon написав:Ряды институциональных инвесторов, которые вкладывают в Биткоин, пополняются с каждым днем. Накануне канадская финансовая компания Mogo, акции которой торгуются на NASDAQ, заявила об инвестиции 1.5 миллиона долларов в Биткоин. По этому поводу представители фирмы опубликовали официальный пресс-релиз.
Все эти компании, наверняка, вкладываются на деньги организаторов битковой пирамиды.
Можно поинтересоваться, кто же эти организаторы? Неужто сам Накамото банкет оплачивает?