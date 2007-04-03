Может, когда-то и вскроется, если больших дядь кинут и если они не связаны с ФРС.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:14
Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:15
Так,а лонг подержать и пару дней побыть в небольшом убытке так страшно что ли??Уже б сторицей отбили!Чего не держали?? Стопы придумали для того-чтобы их собирать и выносить.Яйца в кулак и ждать.Вон как все развернулось.Теперь дилемма-когда начинать сливать.И спешить не хочется и передержать страшно.Все может быстро измениться.В январе должны рости,коли сейчас ростем...Даешь альтсезон!Я не зря писал,что это искусственно слабых и морально неустойчивых хомяков из альтов вытрушивают.Так и получилось.Труханули-подобрали(откупили)-теперь рост.Логично.На деде много не заработать,он уже почти на хаях,,будут теперь альту распиливать в порядке очередности.И рипл рокета,практически х2 за два дня!Круто!Но страшно.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:00
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:03
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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