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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2108210921102111>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 178
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:14

  phantom_systems написав:
  hxbbgaf написав:Можно поинтересоваться, кто же эти организаторы? Неужто сам Накамото банкет оплачивает?

Может, когда-то и вскроется, если больших дядь кинут и если они не связаны с ФРС.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:15

  Zebra написав:
  zРадио написав:Риппл - ракета :mrgreen:

Вот и сходил рипл на 0.38, как я и планировал, только меня выбило на 0.25 по стопу :?


Так,а лонг подержать и пару дней побыть в небольшом убытке так страшно что ли??Уже б сторицей отбили!Чего не держали?? Стопы придумали для того-чтобы их собирать и выносить.Яйца в кулак и ждать.Вон как все развернулось.Теперь дилемма-когда начинать сливать.И спешить не хочется и передержать страшно.Все может быстро измениться.В январе должны рости,коли сейчас ростем...Даешь альтсезон!Я не зря писал,что это искусственно слабых и морально неустойчивых хомяков из альтов вытрушивают.Так и получилось.Труханули-подобрали(откупили)-теперь рост.Логично.На деде много не заработать,он уже почти на хаях,,будут теперь альту распиливать в порядке очередности.И рипл рокета,практически х2 за два дня!Круто!Но страшно.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:49

Это просто вселенская несправедливость.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:00

  Zebra написав:Это просто вселенская несправедливость.


Весь крипторынок на этом построен :)
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:03

  osafly написав:
  Zebra написав:Это просто вселенская несправедливость.


Весь крипторынок на этом построен :)

Но я уже давно так не попадался. Просто нереально меня развели. Знал же, что и на 0.38 рипл вернется, и 20к евро для битка сильнейший уровень.

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Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что пацаны,как и писал на днях,рипл начинают потихоньку "буцать" криптоплощадки,скоро только за слово рипл-будут давать в морду.Кто следующий на очереди перекроет торги этим криптоговном??? Все только начинается!Не верили?? А оно вон как!Все по серьезному.
https://forklog.com/bitstamp-zakryla-to ... a-padenie/
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:51

  osafly написав:Ну что пацаны,как и писал на днях,рипл начинают потихоньку "буцать" криптоплощадки,скоро только за слово рипл-будут давать в морду.Кто следующий на очереди перекроет торги этим криптоговном??? Все только начинается!Не верили?? А оно вон как!Все по серьезному.
https://forklog.com/bitstamp-zakryla-to ... a-padenie/

При всем скаме рипла, 90% переводов между биржами я делаю риплом.
Децентрализованные блокчейны это хорошо, но если нужно по быстрому перевести ценности - центральный компьютер Рипла - вне конкуренции - дешево и быстро.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:02

Отето танцы Рипла устроиЛ. Катаемся :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:15

  Zebra написав:
  osafly написав:Ну что пацаны,как и писал на днях,рипл начинают потихоньку "буцать" криптоплощадки,скоро только за слово рипл-будут давать в морду.Кто следующий на очереди перекроет торги этим криптоговном??? Все только начинается!Не верили?? А оно вон как!Все по серьезному.
https://forklog.com/bitstamp-zakryla-to ... a-padenie/

При всем скаме рипла, 90% переводов между биржами я делаю риплом.
Децентрализованные блокчейны это хорошо, но если нужно по быстрому перевести ценности - центральный компьютер Рипла - вне конкуренции - дешево и быстро.


Трагедии не произойдет,перейдете на переводы в Стелларе-еще дешевле чем риплом при такой же скорости,не раз сам пользовался.Разницы никакой.Это говнище нужно заделистить со всех бирж :lol: Монета превратилась в раскрученный лохотрон с офигенной раздутой воздухом капитализацией.С этим нужно что то делать.
osafly
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