Вот и сходил рипл на 0.38, как я и планировал, только меня выбило на 0.25 по стопу
Так,а лонг подержать и пару дней побыть в небольшом убытке так страшно что ли??Уже б сторицей отбили!Чего не держали?? Стопы придумали для того-чтобы их собирать и выносить.Яйца в кулак и ждать.Вон как все развернулось.Теперь дилемма-когда начинать сливать.И спешить не хочется и передержать страшно.Все может быстро измениться.В январе должны рости,коли сейчас ростем...Даешь альтсезон!Я не зря писал,что это искусственно слабых и морально неустойчивых хомяков из альтов вытрушивают.Так и получилось.Труханули-подобрали(откупили)-теперь рост.Логично.На деде много не заработать,он уже почти на хаях,,будут теперь альту распиливать в порядке очередности.И рипл рокета,практически х2 за два дня!Круто!Но страшно.
Ну что пацаны,как и писал на днях,рипл начинают потихоньку "буцать" криптоплощадки,скоро только за слово рипл-будут давать в морду.Кто следующий на очереди перекроет торги этим криптоговном??? Все только начинается!Не верили?? А оно вон как!Все по серьезному. https://forklog.com/bitstamp-zakryla-to ... a-padenie/
osafly написав:Ну что пацаны,как и писал на днях,рипл начинают потихоньку "буцать" криптоплощадки,скоро только за слово рипл-будут давать в морду.Кто следующий на очереди перекроет торги этим криптоговном??? Все только начинается!Не верили?? А оно вон как!Все по серьезному. https://forklog.com/bitstamp-zakryla-to ... a-padenie/
При всем скаме рипла, 90% переводов между биржами я делаю риплом. Децентрализованные блокчейны это хорошо, но если нужно по быстрому перевести ценности - центральный компьютер Рипла - вне конкуренции - дешево и быстро.
osafly написав:Ну что пацаны,как и писал на днях,рипл начинают потихоньку "буцать" криптоплощадки,скоро только за слово рипл-будут давать в морду.Кто следующий на очереди перекроет торги этим криптоговном??? Все только начинается!Не верили?? А оно вон как!Все по серьезному. https://forklog.com/bitstamp-zakryla-to ... a-padenie/
При всем скаме рипла, 90% переводов между биржами я делаю риплом. Децентрализованные блокчейны это хорошо, но если нужно по быстрому перевести ценности - центральный компьютер Рипла - вне конкуренции - дешево и быстро.
Трагедии не произойдет,перейдете на переводы в Стелларе-еще дешевле чем риплом при такой же скорости,не раз сам пользовался.Разницы никакой.Это говнище нужно заделистить со всех бирж Монета превратилась в раскрученный лохотрон с офигенной раздутой воздухом капитализацией.С этим нужно что то делать.