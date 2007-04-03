osafly написав:Ну что пацаны,как и писал на днях,рипл начинают потихоньку "буцать" криптоплощадки,скоро только за слово рипл-будут давать в морду.Кто следующий на очереди перекроет торги этим криптоговном??? Все только начинается!Не верили?? А оно вон как!Все по серьезному. https://forklog.com/bitstamp-zakryla-to ... a-padenie/
При всем скаме рипла, 90% переводов между биржами я делаю риплом. Децентрализованные блокчейны это хорошо, но если нужно по быстрому перевести ценности - центральный компьютер Рипла - вне конкуренции - дешево и быстро.
Трагедии не произойдет,перейдете на переводы в Стелларе-еще дешевле чем риплом при такой же скорости,не раз сам пользовался.Разницы никакой.Это говнище нужно заделистить со всех бирж Монета превратилась в раскрученный лохотрон с офигенной раздутой воздухом капитализацией.С этим нужно что то делать.