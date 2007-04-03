osafly написав:Ну что пацаны,как и писал на днях,рипл начинают потихоньку "буцать" криптоплощадки,скоро только за слово рипл-будут давать в морду.Кто следующий на очереди перекроет торги этим криптоговном??? Все только начинается!Не верили?? А оно вон как!Все по серьезному. https://forklog.com/bitstamp-zakryla-to ... a-padenie/
При всем скаме рипла, 90% переводов между биржами я делаю риплом. Децентрализованные блокчейны это хорошо, но если нужно по быстрому перевести ценности - центральный компьютер Рипла - вне конкуренции - дешево и быстро.
Трагедии не произойдет,перейдете на переводы в Стелларе-еще дешевле чем риплом при такой же скорости,не раз сам пользовался.Разницы никакой.Это говнище нужно заделистить со всех бирж Монета превратилась в раскрученный лохотрон с офигенной раздутой воздухом капитализацией.С этим нужно что то делать.
osafly написав:Трагедии не произойдет,перейдете на переводы в Стелларе-еще дешевле чем риплом при такой же скорости,не раз сам пользовался.Разницы никакой.Это говнище нужно заделистить со всех бирж Монета превратилась в раскрученный лохотрон с офигенной раздутой воздухом капитализацией.С этим нужно что то делать.
Так все эти монеты такие, в т.ч. и биток, при том одна принципиально от другой не отличается, разница только в воздушных замках в головах, что один цифровой код чего-то важнее аналогичного другого. Более того, уже и акции многих компаний, хоть они и имеют какую-то полезность и реальную ценность, в отличие от этих непонятно кем созданных цифровых кодов, превратились в раздутый мегапузырь.
osafly написав:Ну что пацаны,как и писал на днях,рипл начинают потихоньку "буцать" криптоплощадки,скоро только за слово рипл-будут давать в морду.Кто следующий на очереди перекроет торги этим криптоговном??? Все только начинается!Не верили?? А оно вон как!Все по серьезному. https://forklog.com/bitstamp-zakryla-to ... a-padenie/
При всем скаме рипла, 90% переводов между биржами я делаю риплом. Децентрализованные блокчейны это хорошо, но если нужно по быстрому перевести ценности - центральный компьютер Рипла - вне конкуренции - дешево и быстро.
Именно поэтому Рипл постараются похоронить как ближайшего конкурента USDT. Судя по тому, что Риплом занялись госорганы США, у USDT хорошая крыша. Всякие Librы и TONы вообще задавили в зародыше, чтоб никто не сомневался в USDT и битке.
Прямо взбесились МММщики. Хотят срубить все, кинули все силы и свободные деньги на пиар финансовой пирамиды и накручивание во время самого тонкого рынка, видно знают, что Байден против угрожающих финансовой стабильности пузырей и пирамид и крипта как таковая доживает последние недели. Тем более что при таких объемах эта штука уже угрожает доллару, составляя ему нехилую конкуренцию за деньги простаков, а это, сами понимаете, никому не надо. Будут бороться. И поборют. Одним постановлением и кликом мышки. Или просто свернут проект, если это таки проект самих ФРСников, пока еда не начала что-то понимать, ведь заниматься рисованием графиков, чтоб ТА указывал на вечный рост, становится недешевым занятием, когда при этом все начинают продавать свои циферки в компе, надеясь на космические суперприбыли на ровном месте. Сколько бы ни говорили о цифровом золоте, но нолики в компе - это увы не золото - ни ценности сами по себе они не имеют, ни защиты как у надежно спрятанного слитка, до которого власть никак не доберется.