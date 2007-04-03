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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2109211021112112>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 178
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:36

  osafly написав:
  Zebra написав:
  osafly написав:Ну что пацаны,как и писал на днях,рипл начинают потихоньку "буцать" криптоплощадки,скоро только за слово рипл-будут давать в морду.Кто следующий на очереди перекроет торги этим криптоговном??? Все только начинается!Не верили?? А оно вон как!Все по серьезному.
https://forklog.com/bitstamp-zakryla-to ... a-padenie/

При всем скаме рипла, 90% переводов между биржами я делаю риплом.
Децентрализованные блокчейны это хорошо, но если нужно по быстрому перевести ценности - центральный компьютер Рипла - вне конкуренции - дешево и быстро.


Трагедии не произойдет,перейдете на переводы в Стелларе-еще дешевле чем риплом при такой же скорости,не раз сам пользовался.Разницы никакой.Это говнище нужно заделистить со всех бирж :lol: Монета превратилась в раскрученный лохотрон с офигенной раздутой воздухом капитализацией.С этим нужно что то делать.

а что не так с переводами в стейблкоинах ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:42

  J написав:а что не так с переводами в стейблкоинах ?

от $5 стоит в стейблокинах и не моментально как с риплом и ценой от $0.01
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:30

  Zebra написав:
  J написав:а что не так с переводами в стейблкоинах ?

от $5 стоит в стейблокинах и не моментально как с риплом и ценой от $0.01

usdt trc20 годный вариант ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:40

  osafly написав:Трагедии не произойдет,перейдете на переводы в Стелларе-еще дешевле чем риплом при такой же скорости,не раз сам пользовался.Разницы никакой.Это говнище нужно заделистить со всех бирж :lol: Монета превратилась в раскрученный лохотрон с офигенной раздутой воздухом капитализацией.С этим нужно что то делать.

Так все эти монеты такие, в т.ч. и биток, при том одна принципиально от другой не отличается, разница только в воздушных замках в головах, что один цифровой код чего-то важнее аналогичного другого. Более того, уже и акции многих компаний, хоть они и имеют какую-то полезность и реальную ценность, в отличие от этих непонятно кем созданных цифровых кодов, превратились в раздутый мегапузырь.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:50

Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:
  osafly написав:Ну что пацаны,как и писал на днях,рипл начинают потихоньку "буцать" криптоплощадки,скоро только за слово рипл-будут давать в морду.Кто следующий на очереди перекроет торги этим криптоговном??? Все только начинается!Не верили?? А оно вон как!Все по серьезному.
https://forklog.com/bitstamp-zakryla-to ... a-padenie/

При всем скаме рипла, 90% переводов между биржами я делаю риплом.
Децентрализованные блокчейны это хорошо, но если нужно по быстрому перевести ценности - центральный компьютер Рипла - вне конкуренции - дешево и быстро.


Именно поэтому Рипл постараются похоронить как ближайшего конкурента USDT. Судя по тому, что Риплом занялись госорганы США, у USDT хорошая крыша.
Всякие Librы и TONы вообще задавили в зародыше, чтоб никто не сомневался в USDT и битке.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 00:14

  J написав:
  Zebra написав:
  J написав:а что не так с переводами в стейблкоинах ?

от $5 стоит в стейблокинах и не моментально как с риплом и ценой от $0.01

usdt trc20 годный вариант ?

Немногие биржи его используют
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 01:09

Прямо взбесились МММщики. Хотят срубить все, кинули все силы и свободные деньги на пиар финансовой пирамиды и накручивание во время самого тонкого рынка, видно знают, что Байден против угрожающих финансовой стабильности пузырей и пирамид и крипта как таковая доживает последние недели. Тем более что при таких объемах эта штука уже угрожает доллару, составляя ему нехилую конкуренцию за деньги простаков, а это, сами понимаете, никому не надо. Будут бороться. И поборют. Одним постановлением и кликом мышки. Или просто свернут проект, если это таки проект самих ФРСников, пока еда не начала что-то понимать, ведь заниматься рисованием графиков, чтоб ТА указывал на вечный рост, становится недешевым занятием, когда при этом все начинают продавать свои циферки в компе, надеясь на космические суперприбыли на ровном месте. Сколько бы ни говорили о цифровом золоте, но нолики в компе - это увы не золото - ни ценности сами по себе они не имеют, ни защиты как у надежно спрятанного слитка, до которого власть никак не доберется.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 04:09

hxbbgaf
7 лет слушаю это - надоело уже.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 04:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Неужели Рипл в плане переводов превосходил LTC?
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 08:23

  Kriptogedon написав:hxbbgaf
7 лет слушаю это - надоело уже.

Так оно 7 лет так и есть - хлопцы "играют" рынок. Но когда капитализация движется к трюлику, это уже угрожает финансовой стабильности, поэтому дальше так вряд ли будут делать.
hxbbgaf
 
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