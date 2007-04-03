Додано: Суб 26 гру, 2020 01:09

Прямо взбесились МММщики. Хотят срубить все, кинули все силы и свободные деньги на пиар финансовой пирамиды и накручивание во время самого тонкого рынка, видно знают, что Байден против угрожающих финансовой стабильности пузырей и пирамид и крипта как таковая доживает последние недели. Тем более что при таких объемах эта штука уже угрожает доллару, составляя ему нехилую конкуренцию за деньги простаков, а это, сами понимаете, никому не надо. Будут бороться. И поборют. Одним постановлением и кликом мышки. Или просто свернут проект, если это таки проект самих ФРСников, пока еда не начала что-то понимать, ведь заниматься рисованием графиков, чтоб ТА указывал на вечный рост, становится недешевым занятием, когда при этом все начинают продавать свои циферки в компе, надеясь на космические суперприбыли на ровном месте. Сколько бы ни говорили о цифровом золоте, но нолики в компе - это увы не золото - ни ценности сами по себе они не имеют, ни защиты как у надежно спрятанного слитка, до которого власть никак не доберется.