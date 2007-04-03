мда, хотілось до НР, а он вже пару годин тому
24h High
25015.06000000 USDT
наступна сходинка в драбині до неба - 26?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 гру, 2020 08:42
мда, хотілось до НР, а он вже пару годин тому
24h High
25015.06000000 USDT
наступна сходинка в драбині до неба - 26?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 26 гру, 2020 12:24
Час зливати?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, Навуходоносор і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|