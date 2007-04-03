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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2109211021112112

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 178
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 08:42

мда, хотілось до НР, а он вже пару годин тому

24h High
25015.06000000 USDT

наступна сходинка в драбині до неба - 26? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:24

  greenozon написав:мда, хотілось до НР, а он вже пару годин тому

24h High
25015.06000000 USDT

наступна сходинка в драбині до неба - 26? :)


Час зливати? :D
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 15:16

  hxbbgaf написав:Но когда капитализация движется к трюлику, это уже угрожает финансовой стабильности


Наоборот, биткоин может выступить очень удобным абсорбентом лишней ликвидности с регулируемых спекулятивных рынков. Никто не виноват - POW-модель эмиссии, оно само так вышло :mrgreen:
zРадио
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