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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 гру, 2020 08:42
мда, хотілось до НР, а он вже пару годин тому
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наступна сходинка в драбині до неба - 26?
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Додано: Суб 26 гру, 2020 12:24
greenozon написав:
мда, хотілось до НР, а он вже пару годин тому
24h High
25015.06000000 USDT
наступна сходинка в драбині до неба - 26?
Час зливати?
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Додано: Суб 26 гру, 2020 15:16
hxbbgaf написав:
Но когда капитализация движется к трюлику, это уже угрожает финансовой стабильности
Наоборот, биткоин может выступить очень удобным абсорбентом лишней ликвидности с регулируемых спекулятивных рынков. Никто не виноват - POW-модель эмиссии, оно само так вышло
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