мда, хотілось до НР, а он вже пару годин тому
24h High
25015.06000000 USDT
наступна сходинка в драбині до неба - 26?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 гру, 2020 08:42
мда, хотілось до НР, а он вже пару годин тому
24h High
25015.06000000 USDT
наступна сходинка в драбині до неба - 26?
Додано: Суб 26 гру, 2020 12:24
Час зливати?
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Додано: Суб 26 гру, 2020 15:16
Додано: Суб 26 гру, 2020 15:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Згинь ольгінський троль срадіо звідси. Це форум для українців і про крипту.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 16:18
біржа Ексмо потрошки відновлюється після останніх подій
Додано: Суб 26 гру, 2020 16:24
Додано: Суб 26 гру, 2020 16:29
норм так хЄрачим
24h High
25200.00000000 USDT
PS вихідні ж! Різдво на Заході, хто на тих біржах торгує
Додано: Суб 26 гру, 2020 17:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А альта красная,аж глаза режет.Ей хоть девок,хоть виагры-не встает и все.Хроническая,мать его импотенция на рынке,за исключением одного биткоина.Индекс доминирования ушел за 70%! Добро пожаловать в 2017год,так и до 80 доползем!
Додано: Суб 26 гру, 2020 17:32
Какой в этом всем смысл? Безумие какое-то. Людям надо погреться, покушать, еще там что-нибудь, зачем им эфириум и биткоин, который непонятно кем выпущен, никем не гарантирован и не несет никакой пользы? Бред какой-то! В голову приходит только МММ. Похоже, в Америке сейчас начало 90-х. Глобальные эксперименты, денег напечатали столько, что еще и не до такого додумаются. Теперь понятен рост акций фаанг, та же накрутка прямо с печатного станка в рамках глобального эксперимента по аккумулированию лишней денежной массы. Следующий шаг после краха всей туфты отмена бакса, которым скоро можно будет топить печи. Тарьте золото и серебро!
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