RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2110211121122113

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 178
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:38

Нед 05 січ, 2020 01:10
  zРадио написав:Так, оставлю, пожалуй, свой прогноз стоимости битка через год. Прогноз основан ТОЛЬКО на предположении о безубыточности майнинга, и больше ни на чем.

Текущая себестоимость майнинга при цене э/э 0,04 доллара - 4900 долларов за 1 монету. При цене э/э 0,06 доллара - 7100 долларов за 1 монету.

Соответственно, при текущем хешрейте (114 EH/s) профитность майнинга составляет 0-30% у разных ферм в зависимости от доступа к дешевому электричеству. Исторически, это мало (обычно профитность составляет не менее 50%), но для консервативной оценки подойдет.

Динамика хершейта за 2019-й составила +165%. За 2018-й +168%. Предположим, снова таки, консервативно - что в 2020-м хешрейт увеличится на 100%. Плюс майский халвинг уменьшит награду вдвое, значит себестоимость одномоментно увеличится вдвое.

Имеем, 4900 долларов * 2 * 2 = 19600 долларов. И 7100 долларов * 2 * 2 = 28400 долларов. В этих пределах должна находится цена монеты, если через год сохранится текущая экономика майнинга, а также если хешрейт вырастит вдвое, несмотря на халвинг (что с одной стороны, консервативно, а с другой - смело).

Будем посмотреть. Прошу не бросать камнями - это только математика...


На правах рекламы эффективности подхода. На днях сделаю такую же оценку на 2021-й
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8887
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1701 раз.
Подякували: 3822 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:23

  hxbbgaf написав:Пока по зернышку, но слишком активный загон. У меня такое подозрение, что биток обнулится в ближайшие пару месяцев и это уже геймовер. Очередное МММ доживает последние дни. Вкусно будет всем - от организаторов пирамиды до властей, которые, наверняка, были в сговоре и это помогало стерилизовать лишние деньги, горько только лохвесторам. И скупали его всякие микростратегии, наверняка, не на свои, а на деньги организаторов пирамиды. Накрутка на праздник, еще и в ночное и утреннее время - классика. Таки завтра обновят хай, большие дяди устроят последний слив и крах?

Вы многолетний дилер золота и серебра. Давайте Вы прекратите писать здесь на ветке Ваши комментарии, если через два месяца биткойн не обнулится.
Dr_English
 
Повідомлень: 231
З нами з: 22.03.14
Подякував: 259 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:10

  чик написав:osafly
если биток не рухнет альты подтянутся, но не все... блин вышел за ёлкой весь биток продался подешёвке. набирать чи не - вот в чём вопрос и как там аирмакс с зеброй поживают, скоро вже 12-15 :roll:

Да уж, че-то рванул бетховен вверх без остановки.
airmax78
 
Повідомлень: 37062
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4447 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2110211121122113
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, Dr_English, drevlyanin, Zebra і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7073, 7074, 7075
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
70743 195490341
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 гру, 2020 21:33
drevlyanin
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7343 1706735
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50402
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.