zРадио написав:Так, оставлю, пожалуй, свой прогноз стоимости битка через год. Прогноз основан ТОЛЬКО на предположении о безубыточности майнинга, и больше ни на чем.
Текущая себестоимость майнинга при цене э/э 0,04 доллара - 4900 долларов за 1 монету. При цене э/э 0,06 доллара - 7100 долларов за 1 монету.
Соответственно, при текущем хешрейте (114 EH/s) профитность майнинга составляет 0-30% у разных ферм в зависимости от доступа к дешевому электричеству. Исторически, это мало (обычно профитность составляет не менее 50%), но для консервативной оценки подойдет.
Динамика хершейта за 2019-й составила +165%. За 2018-й +168%. Предположим, снова таки, консервативно - что в 2020-м хешрейт увеличится на 100%. Плюс майский халвинг уменьшит награду вдвое, значит себестоимость одномоментно увеличится вдвое.
Имеем, 4900 долларов * 2 * 2 = 19600 долларов. И 7100 долларов * 2 * 2 = 28400 долларов. В этих пределах должна находится цена монеты, если через год сохранится текущая экономика майнинга, а также если хешрейт вырастит вдвое, несмотря на халвинг (что с одной стороны, консервативно, а с другой - смело).
Будем посмотреть. Прошу не бросать камнями - это только математика...
На правах рекламы эффективности подхода. На днях сделаю такую же оценку на 2021-й
hxbbgaf написав:Пока по зернышку, но слишком активный загон. У меня такое подозрение, что биток обнулится в ближайшие пару месяцев и это уже геймовер. Очередное МММ доживает последние дни. Вкусно будет всем - от организаторов пирамиды до властей, которые, наверняка, были в сговоре и это помогало стерилизовать лишние деньги, горько только лохвесторам. И скупали его всякие микростратегии, наверняка, не на свои, а на деньги организаторов пирамиды. Накрутка на праздник, еще и в ночное и утреннее время - классика. Таки завтра обновят хай, большие дяди устроят последний слив и крах?
Вы многолетний дилер золота и серебра. Давайте Вы прекратите писать здесь на ветке Ваши комментарии, если через два месяца биткойн не обнулится.
чик написав:osafly если биток не рухнет альты подтянутся, но не все... блин вышел за ёлкой весь биток продался подешёвке. набирать чи не - вот в чём вопрос и как там аирмакс с зеброй поживают, скоро вже 12-15
чик написав:osafly если биток не рухнет альты подтянутся, но не все... блин вышел за ёлкой весь биток продался подешёвке. набирать чи не - вот в чём вопрос и как там аирмакс с зеброй поживают, скоро вже 12-15
Чик,Вы знаете...меня именно в этот финальный загон,почему то стали глодать такие сомнения,а будет ли в этот раз альта рости.Я не имею ни малейших сомнений,что вся эта "биткоиновая конструкция" обрушится офигенным падением,о котором мы даже и не подозреваем и чем выше эта хреновина прет вверх без остановки,тем больше у меня возникает сомнений на счет альты,потому что падение будет глубоким,быстрым и одномоментным,об альте в этот момент думать никто не будет,а у нее в этот момент-шансов на рост никаких не будет.График о котором писал-не обманул на счет битка,под него он собственно и заточен-его хешрейт,альта всегда шла прицепом и все сбывалось по ней..Но сидеть в лонге, по альте и наблюдать за всем этим бл...,не скрою,весьма тяжело для понимания и весьма нервирует и не внушает надежд на позитив,когда один актив вырос на несколько тыщ,а другое все упало на пару десятков процентов..Стремно реально.Я не теоретик с демо счетом..А практика-штука суровая По логике-должен быть какой то миниальтсезон в январе-феврале,но чем больше эта хреновина улетает в даль,тем больше тают надежды.
osafly ну а шо делать? альты уже куплены лайт, зек, эфир и т.д. чуток таки в рипле застрял - заигралси когда нить выстрелят, отдавать на пару баксов дороже откупа не буду. не торгую постоянно - купил, поставил высоко и жду, а биток атас шо творит...