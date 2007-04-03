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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2111211221132114>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 178
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:38

Нед 05 січ, 2020 01:10
  zРадио написав:Так, оставлю, пожалуй, свой прогноз стоимости битка через год. Прогноз основан ТОЛЬКО на предположении о безубыточности майнинга, и больше ни на чем.

Текущая себестоимость майнинга при цене э/э 0,04 доллара - 4900 долларов за 1 монету. При цене э/э 0,06 доллара - 7100 долларов за 1 монету.

Соответственно, при текущем хешрейте (114 EH/s) профитность майнинга составляет 0-30% у разных ферм в зависимости от доступа к дешевому электричеству. Исторически, это мало (обычно профитность составляет не менее 50%), но для консервативной оценки подойдет.

Динамика хершейта за 2019-й составила +165%. За 2018-й +168%. Предположим, снова таки, консервативно - что в 2020-м хешрейт увеличится на 100%. Плюс майский халвинг уменьшит награду вдвое, значит себестоимость одномоментно увеличится вдвое.

Имеем, 4900 долларов * 2 * 2 = 19600 долларов. И 7100 долларов * 2 * 2 = 28400 долларов. В этих пределах должна находится цена монеты, если через год сохранится текущая экономика майнинга, а также если хешрейт вырастит вдвое, несмотря на халвинг (что с одной стороны, консервативно, а с другой - смело).

Будем посмотреть. Прошу не бросать камнями - это только математика...


На правах рекламы эффективности подхода. На днях сделаю такую же оценку на 2021-й
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:23

  hxbbgaf написав:Пока по зернышку, но слишком активный загон. У меня такое подозрение, что биток обнулится в ближайшие пару месяцев и это уже геймовер. Очередное МММ доживает последние дни. Вкусно будет всем - от организаторов пирамиды до властей, которые, наверняка, были в сговоре и это помогало стерилизовать лишние деньги, горько только лохвесторам. И скупали его всякие микростратегии, наверняка, не на свои, а на деньги организаторов пирамиды. Накрутка на праздник, еще и в ночное и утреннее время - классика. Таки завтра обновят хай, большие дяди устроят последний слив и крах?

Вы многолетний дилер золота и серебра. Давайте Вы прекратите писать здесь на ветке Ваши комментарии, если через два месяца биткойн не обнулится.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:10

  чик написав:osafly
если биток не рухнет альты подтянутся, но не все... блин вышел за ёлкой весь биток продался подешёвке. набирать чи не - вот в чём вопрос и как там аирмакс с зеброй поживают, скоро вже 12-15 :roll:

Да уж, че-то рванул бетховен вверх без остановки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:07

  чик написав:osafly
если биток не рухнет альты подтянутся, но не все... блин вышел за ёлкой весь биток продался подешёвке. набирать чи не - вот в чём вопрос и как там аирмакс с зеброй поживают, скоро вже 12-15 :roll:


Чик,Вы знаете...меня именно в этот финальный загон,почему то стали глодать такие сомнения,а будет ли в этот раз альта рости.Я не имею ни малейших сомнений,что вся эта "биткоиновая конструкция" обрушится офигенным падением,о котором мы даже и не подозреваем и чем выше эта хреновина прет вверх без остановки,тем больше у меня возникает сомнений на счет альты,потому что падение будет глубоким,быстрым и одномоментным,об альте в этот момент думать никто не будет,а у нее в этот момент-шансов на рост никаких не будет.График о котором писал-не обманул на счет битка,под него он собственно и заточен-его хешрейт,альта всегда шла прицепом и все сбывалось по ней..Но сидеть в лонге, по альте и наблюдать за всем этим бл...,не скрою,весьма тяжело для понимания и весьма нервирует и не внушает надежд на позитив,когда один актив вырос на несколько тыщ,а другое все упало на пару десятков процентов..Стремно реально.Я не теоретик с демо счетом..А практика-штука суровая :lol: По логике-должен быть какой то миниальтсезон в январе-феврале,но чем больше эта хреновина улетает в даль,тем больше тают надежды.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:19

на алькоине нарисовался членостоногий

Цена из 0.02 до 6.00 пунктов.

это кто-то купил монет на 10 миллиардов?
https://ru.investing.com/crypto/karbo/chart
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

биток идет на 34к-36к - сомнений нет
до 40к он не дойдет
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:29

  Zebra написав:биток идет на 34к-36к - сомнений нет
до 40к он не дойдет


вы вроде бы писали что до 21 не дойдет

если хайпанут, может и 80
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:32

  greenozon написав:
  greenozon написав:мда, хотілось до НР, а он вже пару годин тому

24h High
25015.06000000 USDT

наступна сходинка в драбині до неба - 26? :)


норм так хЄрачим


24h High
25200.00000000 USDT


PS вихідні ж! Різдво на Заході, хто на тих біржах торгує :mrgreen: :mrgreen:


мда...

пре шо дурнувате

24h High
25996.67949777 USDT
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:35

  greenozon написав:
  greenozon написав:
  greenozon написав:мда, хотілось до НР, а он вже пару годин тому

24h High
25015.06000000 USDT

наступна сходинка в драбині до неба - 26? :)


норм так хЄрачим


24h High
25200.00000000 USDT


PS вихідні ж! Різдво на Заході, хто на тих біржах торгує :mrgreen: :mrgreen:


мда...

пре шо дурнувате

24h High
25996.67949777 USDT


я думаю что если акции перейдут в биток, то может рвануть

480,66 млрд
тесла 600


не понятно, из теслы уйднт 200, то биток на как выростит? на 30%?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:40

osafly
ну а шо делать? альты уже куплены лайт, зек, эфир и т.д. чуток таки в рипле застрял - заигралси :oops: когда нить выстрелят, отдавать на пару баксов дороже откупа не буду. не торгую постоянно - купил, поставил высоко и жду, а биток атас шо творит...
а шо делать?
чик
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