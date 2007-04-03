Додано: Суб 26 гру, 2020 22:07

чик написав: osafly

если биток не рухнет альты подтянутся, но не все... блин вышел за ёлкой весь биток продался подешёвке. набирать чи не - вот в чём вопрос и как там аирмакс с зеброй поживают, скоро вже 12-15 если биток не рухнет альты подтянутся, но не все... блин вышел за ёлкой весь биток продался подешёвке. набирать чи не - вот в чём вопрос и как там аирмакс с зеброй поживают, скоро вже 12-15

Чик,Вы знаете...меня именно в этот финальный загон,почему то стали глодать такие сомнения,а будет ли в этот раз альта рости.Я не имею ни малейших сомнений,что вся эта "биткоиновая конструкция" обрушится офигенным падением,о котором мы даже и не подозреваем и чем выше эта хреновина прет вверх без остановки,тем больше у меня возникает сомнений на счет альты,потому что падение будет глубоким,быстрым и одномоментным,об альте в этот момент думать никто не будет,а у нее в этот момент-шансов на рост никаких не будет.График о котором писал-не обманул на счет битка,под него он собственно и заточен-его хешрейт,альта всегда шла прицепом и все сбывалось по ней..Но сидеть в лонге, по альте и наблюдать за всем этим бл...,не скрою,весьма тяжело для понимания и весьма нервирует и не внушает надежд на позитив,когда один актив вырос на несколько тыщ,а другое все упало на пару десятков процентов..Стремно реально.Я не теоретик с демо счетом..А практика-штука суроваяПо логике-должен быть какой то миниальтсезон в январе-феврале,но чем больше эта хреновина улетает в даль,тем больше тают надежды.