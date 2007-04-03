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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2111211221132114

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 178
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:41

  Zebra написав:биток идет на 34к-36к - сомнений нет
до 40к он не дойдет


Думаю цель даже 30К достигнута не будет.Все и так зашло слишком далеко.В районе 28500+- 600$ должны наконец остановиться,если прийдем туда.Это и так идиотизм форменный на рынке.Я по прежнему в логе по альтам,реально страшно,бл..-ха-муха.Хотя-индикатор никода ведь не врет(не врал) :mrgreen: Но в реальном времени-это мало успокаивает,когда доходит до дела.Продал первые %10 кэша,хоть и зарекался его больше не брать,после форка,но не удержался при коррекции.Смотрим дальше что куда идет..
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:46

Zebra ETH - уже отработанный материал?
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:47

  proftpd66 написав:
  Zebra написав:биток идет на 34к-36к - сомнений нет
до 40к он не дойдет


вы вроде бы писали что до 21 не дойдет

если хайпанут, может и 80

После 20к нет никаких уровней проторговок. Можно только предполагать по психологическим уровням, например 20к евро - прошли. Следующий уровень - это 34к-36к - прямая линия по двум послехалвинговым вершинам.

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Востаннє редагувалось Zebra в Суб 26 гру, 2020 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:47

  Dr_English написав:Zebra ETH - уже отработанный материал?

800 максимум
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:48

  Zebra написав:биток идет на 34к-36к - сомнений нет
до 40к он не дойдет

интересно
лонги под 58% годовых окупаются при таком росте?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:51

https://ru.investing.com/crypto/bounty0x/chart

как Вам баунти?
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:01

А биточек не так уж и много ликвидности сожрал с учетом своей изначально невысокой капитализации

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zРадио
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