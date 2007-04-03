Zebra написав:биток идет на 34к-36к - сомнений нет до 40к он не дойдет
Думаю цель даже 30К достигнута не будет.Все и так зашло слишком далеко.В районе 28500+- 600$ должны наконец остановиться,если прийдем туда.Это и так идиотизм форменный на рынке.Я по прежнему в логе по альтам,реально страшно,бл..-ха-муха.Хотя-индикатор никода ведь не врет(не врал) Но в реальном времени-это мало успокаивает,когда доходит до дела.Продал первые %10 кэша,хоть и зарекался его больше не брать,после форка,но не удержался при коррекции.Смотрим дальше что куда идет..
Zebra написав:биток идет на 34к-36к - сомнений нет до 40к он не дойдет
вы вроде бы писали что до 21 не дойдет
если хайпанут, может и 80
После 20к нет никаких уровней проторговок. Можно только предполагать по психологическим уровням, например 20к евро - прошли. Следующий уровень - это 34к-36к - прямая линия по двум послехалвинговым вершинам.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 26 гру, 2020 22:49, всього редагувалось 1 раз.