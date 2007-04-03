Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:41
Zebra написав:
биток идет на 34к-36к - сомнений нет
до 40к он не дойдет
Думаю цель даже 30К достигнута не будет.Все и так зашло слишком далеко.В районе 28500+- 600$ должны наконец остановиться,если прийдем туда.Это и так идиотизм форменный на рынке.Я по прежнему в логе по альтам,реально страшно,бл..-ха-муха.Хотя-индикатор никода ведь не врет(не врал)
Но в реальном времени-это мало успокаивает,когда доходит до дела.Продал первые %10 кэша,хоть и зарекался его больше не брать,после форка,но не удержался при коррекции.Смотрим дальше что куда идет..
osafly
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:46
Zebra ETH - уже отработанный материал?
Dr_English
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:47
proftpd66 написав: Zebra написав:
биток идет на 34к-36к - сомнений нет
до 40к он не дойдет
вы вроде бы писали что до 21 не дойдет
если хайпанут, может и 80
После 20к нет никаких уровней проторговок. Можно только предполагать по психологическим уровням, например 20к евро - прошли. Следующий уровень - это 34к-36к - прямая линия по двум послехалвинговым вершинам.
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Zebra
в Суб 26 гру, 2020 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:47
Dr_English написав: Zebra
ETH - уже отработанный материал?
800 максимум
Zebra
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:48
Zebra написав:
биток идет на 34к-36к - сомнений нет
до 40к он не дойдет
интересно
лонги под 58% годовых окупаются при таком росте?
J
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:51
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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proftpd66
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Додано: Суб 26 гру, 2020 23:01
А биточек не так уж и много ликвидности сожрал с учетом своей изначально невысокой капитализации
zРадио
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Додано: Суб 26 гру, 2020 23:06
zРадио на 700к пойдет?
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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proftpd66
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Додано: Суб 26 гру, 2020 23:09
proftpd66 написав: zРадио
на 700к пойдет?
В 2025-м, судя по цикличности
После этого халвинга - нет, рано. Но 100к+, может, будет в 2021-2022 гг
Востаннє редагувалось
zРадио
в Суб 26 гру, 2020 23:12, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Додано: Суб 26 гру, 2020 23:11
zРадио написав: proftpd66 написав: zРадио
на 700к пойдет?
В 2025-м, судя по цикличности
После этого халвинга - нет, рано
график который вы показали, там же, если "всё" уйти в биток, то цена за 1 монету может быть 700 миллионов?
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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proftpd66
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