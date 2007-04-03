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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:14
proftpd66 написав:
график который вы показали, там же, если "всё" уйти в биток, то цена за 1 монету может быть 700 миллионов?
А с какого перепуга всем
деньгам, включая правительственны бонды, идти в биток? ) Нет, график показывает, что потенциал роста есть. Но биткоин еще долго будет оставаться нишевым инструментом для институционалов
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Додано: Нед 27 гру, 2020 00:27
капец, хотел в зил зайти 2 недели назад, но забыл про него, а он с того момента уже дал х3
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