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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2112211321142115

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 178
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:14

  proftpd66 написав:график который вы показали, там же, если "всё" уйти в биток, то цена за 1 монету может быть 700 миллионов? :)


А с какого перепуга всем деньгам, включая правительственны бонды, идти в биток? ) Нет, график показывает, что потенциал роста есть. Но биткоин еще долго будет оставаться нишевым инструментом для институционалов
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 00:27

капец, хотел в зил зайти 2 недели назад, но забыл про него, а он с того момента уже дал х3
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Охренеть... Ну, делать нечего: начал набирать позицию.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 27 гру, 2020 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:35

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:37

  airmax78 написав:Охренеть...

Главное, комиссии в системе самые минимальные, то есть ажиотажа и панических скупок никаких. Цену тупо рисуют. Говорю же, конец пирамиды, обнулится в ближайшие пару месяцев. Знают и перед приходом Байдена, явно не сторонника угрожающих пузырей и авантюризма, манипулируют, чтоб слить весь криптомусор подороже.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:49

  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:Охренеть...

Главное, комиссии в системе самые минимальные, то есть ажиотажа и панических скупок никаких. Цену тупо рисуют. Говорю же, конец пирамиды, обнулится в ближайшие пару месяцев. Знают и перед приходом Байдена, явно не сторонника угрожающих пузырей и авантюризма, манипулируют, чтоб слить весь криптомусор подороже.

Та да, 100%. Накажут спекулянтов и хомяков и инвесторов в майнинг. Летим, что называется, в 0.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:12

  airmax78 написав:Охренеть... Ну, делать нечего: начал набирать позицию.


Позицию по битку уже прикрывать нужно частями,а не набирать этот мусор на хаях..По альте-да,но это дело такое..Можно было еще пару дней назад,%20 дешевле
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:49

  proftpd66 написав:на алькоине нарисовался членостоногий

Цена из 0.02 до 6.00 пунктов.

это кто-то купил монет на 10 миллиардов?
https://ru.investing.com/crypto/karbo/chart


Как вам это ? Никому не интересно ?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:01

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:на алькоине нарисовался членостоногий

Цена из 0.02 до 6.00 пунктов.

это кто-то купил монет на 10 миллиардов?
https://ru.investing.com/crypto/karbo/chart


Как вам это ? Никому не интересно ?

Зображення
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:07

J

у вас был карбованец? :)

6.00000 +5.93499 +9129.35%

:mrgreen:

я хотел его как раз купить, но протупил.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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