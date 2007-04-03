А с какого перепуга всем деньгам, включая правительственны бонды, идти в биток? ) Нет, график показывает, что потенциал роста есть. Но биткоин еще долго будет оставаться нишевым инструментом для институционалов
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:14
А с какого перепуга всем деньгам, включая правительственны бонды, идти в биток? ) Нет, график показывает, что потенциал роста есть. Но биткоин еще долго будет оставаться нишевым инструментом для институционалов
Додано: Нед 27 гру, 2020 00:27
капец, хотел в зил зайти 2 недели назад, но забыл про него, а он с того момента уже дал х3
Додано: Нед 27 гру, 2020 09:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Охренеть... Ну, делать нечего: начал набирать позицию.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 27 гру, 2020 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 гру, 2020 09:35
24h High
27777.56659999 USDT
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 27 гру, 2020 09:37
Главное, комиссии в системе самые минимальные, то есть ажиотажа и панических скупок никаких. Цену тупо рисуют. Говорю же, конец пирамиды, обнулится в ближайшие пару месяцев. Знают и перед приходом Байдена, явно не сторонника угрожающих пузырей и авантюризма, манипулируют, чтоб слить весь криптомусор подороже.
Додано: Нед 27 гру, 2020 09:49
Та да, 100%. Накажут спекулянтов и хомяков и инвесторов в майнинг. Летим, что называется, в 0.
Додано: Нед 27 гру, 2020 10:12
Додано: Нед 27 гру, 2020 10:49
Как вам это ? Никому не интересно ?
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:01
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:07
J
у вас был карбованец?
6.00000 +5.93499 +9129.35%
я хотел его как раз купить, но протупил.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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