Уважаемые, давай попробуем выработать портфель?
включая акции Америки или Украины?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:21
Уважаемые, давай попробуем выработать портфель?
включая акции Америки или Украины?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:47
Додано: Нед 27 гру, 2020 12:05
J
в каком смысле?
1) интеректив брокер
2) Эрик Найман выступает как посредник (если я правильно понял). Можно не использовать хэджирование, а просто купить через ихнего брокера. И еще: Универ Капитал и другие компании.
3) Можно "загнать" в Сейльшерку или Кипр, и от туда перевести на брокерский счет в штате Девавер.
Этот вариант чтобы не платить налоги.
Америка - может перегрета. Я погорячился.
Я уверен что Украинские акции вестрильнут от 2х до 10х. Кризис закончится, будет инфляция сумасшедшая.
Я хочу:
Крипту и УкрБиржу
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 12:29
Додано: Нед 27 гру, 2020 12:39
J
укрнафта уже сделала почти 2х
акции были по 110, уже 190. За 2 недели. До лета вообще х30
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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