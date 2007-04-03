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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2113211421152116

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 179
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
59
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:21

Уважаемые, давай попробуем выработать портфель?

включая акции Америки или Украины? :)
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:47

  proftpd66 написав:Уважаемые, давай попробуем выработать портфель?

включая акции Америки или Украины? :)

это где ты можеш купить акции Америки ?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:05

J

в каком смысле?

1) интеректив брокер

2) Эрик Найман выступает как посредник (если я правильно понял). Можно не использовать хэджирование, а просто купить через ихнего брокера. И еще: Универ Капитал и другие компании.

3) Можно "загнать" в Сейльшерку или Кипр, и от туда перевести на брокерский счет в штате Девавер.
Этот вариант чтобы не платить налоги.


Америка - может перегрета. Я погорячился.
Я уверен что Украинские акции вестрильнут от 2х до 10х. Кризис закончится, будет инфляция сумасшедшая.

Я хочу:

Крипту и УкрБиржу
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:29

  proftpd66 написав:Я уверен что Украинские акции вестрильнут от 2х до 10х.


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J
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:39

J

укрнафта уже сделала почти 2х

акции были по 110, уже 190. За 2 недели. До лета вообще х30
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:16

Дровишки подкину в котелок:

есть крипта баунти:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5223234.0

я участвовал в ICO, 40$-50$ занес, но какая-то техническая ошибка случилась и свои монеты не могут управлять. Сказали, что выплатят. Но я возврат делать не стал, так как сумма маленькая.

Есть идеи? прикупить?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:25

  greenozon написав:24h High
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:55

greenozon

сейчас многие альткоины дорожают
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:59

коррекция везде

Я думаю сейчас много купить :)
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:12

  proftpd66 написав:Уважаемые, давай попробуем выработать портфель?

включая акции Америки или Украины? :)


Карбо крипта купить на 3к-4к$
Баунти крипта - 1000$
Центре-Энерго 100к грн (лучше от 700к это минимум)
УкрГаз Банк - 40к грн
УкрНафта - 80к грн
Райфайзен-Аваль - 30к грн
УкрТелеком - 40к грн
ТурбоАтом - 20к грн (если можно, может минимум от 1000к)

Ваша версия?

зажигаем:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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