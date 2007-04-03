Уважаемые, давай попробуем выработать портфель?
включая акции Америки или Украины?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:21
Уважаемые, давай попробуем выработать портфель?
включая акции Америки или Украины?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:47
Додано: Нед 27 гру, 2020 12:05
J
в каком смысле?
1) интеректив брокер
2) Эрик Найман выступает как посредник (если я правильно понял). Можно не использовать хэджирование, а просто купить через ихнего брокера. И еще: Универ Капитал и другие компании.
3) Можно "загнать" в Сейльшерку или Кипр, и от туда перевести на брокерский счет в штате Девавер.
Этот вариант чтобы не платить налоги.
Америка - может перегрета. Я погорячился.
Я уверен что Украинские акции вестрильнут от 2х до 10х. Кризис закончится, будет инфляция сумасшедшая.
Я хочу:
Крипту и УкрБиржу
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 12:29
Додано: Нед 27 гру, 2020 12:39
J
укрнафта уже сделала почти 2х
акции были по 110, уже 190. За 2 недели. До лета вообще х30
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 13:16
Дровишки подкину в котелок:
есть крипта баунти:
я участвовал в ICO, 40$-50$ занес, но какая-то техническая ошибка случилась и свои монеты не могут управлять. Сказали, что выплатят. Но я возврат делать не стал, так как сумма маленькая.
Есть идеи? прикупить?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 13:25
мда...
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:55
greenozon
сейчас многие альткоины дорожают
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 13:59
коррекция везде
Я думаю сейчас много купить
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 14:12
Карбо крипта купить на 3к-4к$
Баунти крипта - 1000$
Центре-Энерго 100к грн (лучше от 700к это минимум)
УкрГаз Банк - 40к грн
УкрНафта - 80к грн
Райфайзен-Аваль - 30к грн
УкрТелеком - 40к грн
ТурбоАтом - 20к грн (если можно, может минимум от 1000к)
Ваша версия?
зажигаем:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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