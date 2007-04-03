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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2114211521162117

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 179
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
59
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:18

есть кто живой?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:30

  proftpd66 написав:есть кто живой?


Все ушли на фронт.Засрали всю ветку за день. С таким рынком,сейчас вообще ничего нельзя делать.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:38

  osafly написав:
  proftpd66 написав:есть кто живой?


Все ушли на фронт.Засрали всю ветку за день. С таким рынком,сейчас вообще ничего нельзя делать.



почему? биток нельзя. Точно

А как Алькоин?

баунти капитализация была 4к, я могу купить в 5 раза больше на 16к.

карбо 600к. Можно купить его, нет?

обычно "Рождественское Ралли" длится до середины Января. А почему Вы очкуете? Мне кажется что из акций и облигаций, сейчас "всё" заливают в крипту. Нет?? Лить еще должны долго! :!: :wink:

УкрНафта брать?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:52

  proftpd66 написав:
  osafly написав:
  proftpd66 написав:есть кто живой?


Все ушли на фронт.Засрали всю ветку за день. С таким рынком,сейчас вообще ничего нельзя делать.



почему? биток нельзя. Точно

А как Алькоин?

баунти капитализация была 4к, я могу купить в 5 раза больше на 16к.

карбо 600к. Можно купить его, нет?

обычно "Рождественское Ралли" длится до середины Января. А почему Вы очкуете? Мне кажется что из акций и облигаций, сейчас "всё" заливают в крипту. Нет?? Лить еще должны долго! :!: :wink:

УкрНафта брать?


Давайте пишіть що брати!
Акції можна теж Укрнафти.
Карбо беру.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:55

Ethereum

на предыдущей странице


можно отследить капитализацию карбо? Какой был капитал месяца назад? сейчас 600к
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:14

так что, хайпанем? :)
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:33

  proftpd66 написав:Ethereum

на предыдущей странице


можно отследить капитализацию карбо? Какой был капитал месяца назад? сейчас 600к


Я весь в ефірі. Зараз злию трохи і можемо брати.
А яка думка про Сrypto UAX?
і де купляти акції краще?
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+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:35

  Ethereum написав:
  proftpd66 написав:Ethereum

на предыдущей странице


можно отследить капитализацию карбо? Какой был капитал месяца назад? сейчас 600к


Я весь в ефірі. Зараз злию трохи і можемо брати.
А яка думка про Сrypto UAX?
і де купляти акції краще?


Есть данные, Карбо без блокчейна можно взять через Андроид?

сейчас геморой ставить весь блокчен
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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