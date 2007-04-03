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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 гру, 2020 14:18
есть кто живой?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 14:30
Додано: Нед 27 гру, 2020 14:38
почему? биток нельзя. Точно
А как Алькоин?
баунти капитализация была 4к, я могу купить в 5 раза больше на 16к.
карбо 600к. Можно купить его, нет?
обычно "Рождественское Ралли" длится до середины Января. А почему Вы очкуете? Мне кажется что из акций и облигаций, сейчас "всё" заливают в крипту. Нет?? Лить еще должны долго!
УкрНафта брать?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 14:52
Давайте пишіть що брати!
Акції можна теж Укрнафти.
Карбо беру.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:55
Ethereum
на предыдущей странице
можно отследить капитализацию карбо? Какой был капитал месяца назад? сейчас 600к
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 15:14
так что, хайпанем?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 15:33
Я весь в ефірі. Зараз злию трохи і можемо брати.
А яка думка про Сrypto UAX?
і де купляти акції краще?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Додано: Нед 27 гру, 2020 15:35
Есть данные, Карбо без блокчейна можно взять через Андроид?
сейчас геморой ставить весь блокчен
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 15:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зараз помониторю. На Трусте немає.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Додано: Нед 27 гру, 2020 15:56
Карбованец уже закончил коррекцию!
Аналогично и биток
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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