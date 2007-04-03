Є Карбо кошель. Але тупить ,поки не встановлює
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 гру, 2020 15:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Є Карбо кошель. Але тупить ,поки не встановлює
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Додано: Нед 27 гру, 2020 16:02
Ethereum
установил на ведро.
Идем вабанк!
Банду геть!
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 16:08
Вабанк))
Я навіть в канторі ніколи не йду))
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Додано: Нед 27 гру, 2020 16:12
btc-trade.com.ua
не присылает письмо на почту.
Какую биржу использовать? йо-пе-ре-се-те
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 16:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Походу наконец часть средств с реализованного битка пошла переливом в альту,монеты мальнько ожили.Нам нужен флэт,без резких движений вниз и вверх.Достаточно ходить туда-сюда 500-600 баков,чтоб альта начала отвоевывать капитализацию,на моменте мы пробивали 72%! днище для альты!
Додано: Нед 27 гру, 2020 16:54
btc-trade.com.ua
зарегистрровался ввел с карты. Но если вывеси на кошель карбо, пишет что не верный секретный код. Говна понапридумывали и сидят.
Какая биржа меняет карбо? блеать
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 16:54
Тому і не хочу звязуватися . Помоніторю
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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