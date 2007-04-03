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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2115211621172118

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 179
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
59
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  proftpd66 написав:Карбо без блокчейна можно взять через Андроид

Є Карбо кошель. Але тупить ,поки не встановлює
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:02

Ethereum

установил на ведро.

Идем вабанк!

Банду геть! :)
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:08

  proftpd66 написав:Ethereum

установил на ведро.

Идем вабанк!

Банду геть! :)


Вабанк))
Я навіть в канторі ніколи не йду)) :D
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:12

btc-trade.com.ua

не присылает письмо на почту.

Какую биржу использовать? йо-пе-ре-се-те
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Походу наконец часть средств с реализованного битка пошла переливом в альту,монеты мальнько ожили.Нам нужен флэт,без резких движений вниз и вверх.Достаточно ходить туда-сюда 500-600 баков,чтоб альта начала отвоевывать капитализацию,на моменте мы пробивали 72%! днище для альты!
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:30

  proftpd66 написав:,

Идем вабанк!

,

депозит в газбанке уже слит ?
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:54

btc-trade.com.ua

зарегистрровался ввел с карты. Но если вывеси на кошель карбо, пишет что не верный секретный код. Говна понапридумывали и сидят.


Какая биржа меняет карбо? блеать
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:54

  proftpd66 написав:btc-trade.com.ua

зарегистрровался ввел с карты. Но если вывеси на кошель карбо, пишет что не верный секретный код. Говна понапридумывали


Какая биржа меняет карбо? блеать


Тому і не хочу звязуватися . Помоніторю
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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