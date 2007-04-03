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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 гру, 2020 18:22
airmax78 написав:
Ребята, если сейчас декабрь 2016го (а похоже на то), то можно смело брать по 27 - скоро полтос.
Вы взяли по 27 ?
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Додано: Нед 27 гру, 2020 18:27
airmax78 написав:
Ребята, если сейчас декабрь 2016го (а похоже на то), то можно смело брать по 27 - скоро полтос.
альткоин карбованец уже дал 2х
укрнафта почти 2х
нафига биток брать?
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 18:27
airmax78 написав:
Ребята, если сейчас декабрь 2016го (а похоже на то), то можно смело брать по 27 - скоро полтос.
Расслабьтесь,не будет никаких 50 и 30 скорее всего не будет.Альту нужно было брать,даже еще сегодня утром.Link в привычной ему манере,как гепард стартанул со скоростью 100км/ч! буквально за час. Наконец,вперде,только вперде!Рипла болтается неприкаянно как какаха в проруби.Что то мне здается что 0.21 то был не конец падения.Запихают его как бобика под лавку!О топ 4 скоро можно будет забыть!
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Додано: Нед 27 гру, 2020 18:48
Вот как держателю надо бы порадоваться такому росту актива, а не радуется как-то. Хотелось бы видеть стабильность и медленный рост на 1-2% в месяц. А так - очень всё похоже на осень 17-го, как бы не было повторения 18-го, падения на много иксов неведомо куда.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 18:56
Zebra написав:
,
Вы взяли по 27 ?
вы брали по 12 ?
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Додано: Нед 27 гру, 2020 19:06
J написав: Zebra написав:
,
Вы взяли по 27 ?
вы брали по 12 ?
Нет, я перенабрал шорт по 27 по сигналу макса.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 19:34
Tegularius написав:
А так - очень всё похоже на осень 17-го, как бы не было повторения 18-го, падения на много иксов неведомо куда.
Так сливайте все и спите спокойно))
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Додано: Нед 27 гру, 2020 19:36
Zebra написав: J написав: Zebra написав:
,
Вы взяли по 27 ?
вы брали по 12 ?
Нет, я перенабрал шорт по 27 по сигналу макса.
что за макс? Макс Кайзер?
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J
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Додано: Нед 27 гру, 2020 20:05
Zebra написав: airmax78 написав:
Ребята, если сейчас декабрь 2016го (а похоже на то), то можно смело брать по 27 - скоро полтос.
Вы взяли по 27 ?
Ага.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 20:07
J написав: Zebra написав: J написав:
вы брали по 12 ?
Нет, я перенабрал шорт по 27 по сигналу макса.
что за макс? Макс Кайзер?
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