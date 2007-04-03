RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2116211721182119

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 179
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
59
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:22

  airmax78 написав:Ребята, если сейчас декабрь 2016го (а похоже на то), то можно смело брать по 27 - скоро полтос.

Вы взяли по 27 ?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9428
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:27

  airmax78 написав:Ребята, если сейчас декабрь 2016го (а похоже на то), то можно смело брать по 27 - скоро полтос.


альткоин карбованец уже дал 2х
укрнафта почти 2х

нафига биток брать? :idea:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3983
З нами з: 22.12.16
Подякував: 311 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:27

  airmax78 написав:Ребята, если сейчас декабрь 2016го (а похоже на то), то можно смело брать по 27 - скоро полтос.

Расслабьтесь,не будет никаких 50 и 30 скорее всего не будет.Альту нужно было брать,даже еще сегодня утром.Link в привычной ему манере,как гепард стартанул со скоростью 100км/ч! буквально за час. Наконец,вперде,только вперде!Рипла болтается неприкаянно как какаха в проруби.Что то мне здается что 0.21 то был не конец падения.Запихают его как бобика под лавку!О топ 4 скоро можно будет забыть!
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 765
З нами з: 29.05.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:48

Вот как держателю надо бы порадоваться такому росту актива, а не радуется как-то. Хотелось бы видеть стабильность и медленный рост на 1-2% в месяц. А так - очень всё похоже на осень 17-го, как бы не было повторения 18-го, падения на много иксов неведомо куда.
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 1362
З нами з: 11.02.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:56

  Zebra написав:,
Вы взяли по 27 ?

вы брали по 12 ?
J
 
Повідомлень: 5125
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:06

  J написав:
  Zebra написав:,
Вы взяли по 27 ?

вы брали по 12 ?

Нет, я перенабрал шорт по 27 по сигналу макса.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9428
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Tegularius написав:А так - очень всё похоже на осень 17-го, как бы не было повторения 18-го, падения на много иксов неведомо куда.

Так сливайте все и спите спокойно))
Kriptogedon
 
Повідомлень: 65
З нами з: 18.09.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:36

  Zebra написав:
  J написав:
  Zebra написав:,
Вы взяли по 27 ?

вы брали по 12 ?

Нет, я перенабрал шорт по 27 по сигналу макса.

что за макс? Макс Кайзер?
J
 
Повідомлень: 5125
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:05

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Ребята, если сейчас декабрь 2016го (а похоже на то), то можно смело брать по 27 - скоро полтос.

Вы взяли по 27 ?

Ага.
airmax78
 
Повідомлень: 37068
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4447 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:07

  J написав:
  Zebra написав:
  J написав:вы брали по 12 ?

Нет, я перенабрал шорт по 27 по сигналу макса.

что за макс? Макс Кайзер?

Кайзер Созе
airmax78
 
Повідомлень: 37068
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4447 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2116211721182119
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7061, 7062, 7063
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
70627 195510226
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:37
vitaliy_berdinskikh
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7343 1707390
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50407
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.