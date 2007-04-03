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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 гру, 2020 20:38
airmax78 написав: Zebra написав: airmax78 написав:
Ребята, если сейчас декабрь 2016го (а похоже на то), то можно смело брать по 27 - скоро полтос.
Вы взяли по 27 ?
Ага.
выходной день был в пятницу, банки закрылись. Свободные деньги у клиентов которые можно оплатить до понедельника. Этот хайп из-за выходного дня. Может уйти на коррекцию до 19к
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 21:14
Zebra написав: J написав: Zebra написав:
,
Вы взяли по 27 ?
вы брали по 12 ?
Нет, я перенабрал шорт по 27 по сигналу макса.
Сейчас не время шутить и шортить. Если наступил январь 2017го, то лететь вверх будем очень бодро.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 21:54
airmax78 написав:
Сейчас не время шутить и шортить. Если наступил январь 2017го, то лететь вверх будем очень бодро.
Капитализация битка будет больше чем наличных долларов?
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