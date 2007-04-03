выходной день был в пятницу, банки закрылись. Свободные деньги у клиентов которые можно оплатить до понедельника. Этот хайп из-за выходного дня. Может уйти на коррекцию до 19к
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 гру, 2020 20:38
выходной день был в пятницу, банки закрылись. Свободные деньги у клиентов которые можно оплатить до понедельника. Этот хайп из-за выходного дня. Может уйти на коррекцию до 19к
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:14
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:54
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:08
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:16
имелся ввиду тот вопрос который я задавал к Зрадио, что монета будет 700млн$.
Все деньги не могут уйти, но мне кажется что акции могут все таки уйти в крипту!
а акций очень много.
Другой вопрос, на сколько будет дефицитная монета. Зрадио уже писал много раз, что по его мнению будет медленно дефицит с халвингом.
если есть инная позиция, то с удовольствием выслушаю, из-за дефицита монет попрёт на 700к?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:39
Блин хотел поработать сегодня. Но ничего не смог сделать из-за вашей крипты Будь она проклята.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:57
Додано: Нед 27 гру, 2020 23:20
J
из-за халвинга будет примерно как Зардио написал? Вы не ожидаете 100к?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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