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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2117211821192120

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 179
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
59
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:38

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Ребята, если сейчас декабрь 2016го (а похоже на то), то можно смело брать по 27 - скоро полтос.

Вы взяли по 27 ?

Ага.


выходной день был в пятницу, банки закрылись. Свободные деньги у клиентов которые можно оплатить до понедельника. Этот хайп из-за выходного дня. Может уйти на коррекцию до 19к
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:14

  Zebra написав:
  J написав:
  Zebra написав:,
Вы взяли по 27 ?

вы брали по 12 ?

Нет, я перенабрал шорт по 27 по сигналу макса.

Сейчас не время шутить и шортить. Если наступил январь 2017го, то лететь вверх будем очень бодро.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:54

  airmax78 написав:Сейчас не время шутить и шортить. Если наступил январь 2017го, то лететь вверх будем очень бодро.

Капитализация битка будет больше чем наличных долларов?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:08

  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:Сейчас не время шутить и шортить. Если наступил январь 2017го, то лететь вверх будем очень бодро.

Капитализация битка будет больше чем наличных долларов?

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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:16

  J написав:
  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:Сейчас не время шутить и шортить. Если наступил январь 2017го, то лететь вверх будем очень бодро.

Капитализация битка будет больше чем наличных долларов?

Зображення


имелся ввиду тот вопрос который я задавал к Зрадио, что монета будет 700млн$.

Все деньги не могут уйти, но мне кажется что акции могут все таки уйти в крипту!
а акций очень много.

Другой вопрос, на сколько будет дефицитная монета. Зрадио уже писал много раз, что по его мнению будет медленно дефицит с халвингом.


если есть инная позиция, то с удовольствием выслушаю, из-за дефицита монет попрёт на 700к?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:39

Блин хотел поработать сегодня. Но ничего не смог сделать из-за вашей крипты :lol: :lol: Будь она проклята. :lol:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:57

  proftpd66 написав:Блин хотел поработать сегодня. Но ничего не смог сделать из-за вашей крипты :lol: :lol: Будь она проклята. :lol:

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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 23:17

  Zebra написав:Вы взяли по 27 ?


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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 23:20

J

из-за халвинга будет примерно как Зардио написал? Вы не ожидаете 100к?

Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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