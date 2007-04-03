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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2118211921202121

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 179
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
59
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 01:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 01:34

  airmax78 написав:Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.


Максим покупает - сильнейший медвежий сигнал. Зачем ты так? :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 01:57

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.


Максим покупает - сильнейший медвежий сигнал. Зачем ты так? :oops:

Я хочу чтобы все это криптог0вно обнулилось.
airmax78
 
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  #<1 ... 2118211921202121
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