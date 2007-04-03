|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 гру, 2020 01:31
Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37073
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 894 раз.
- Подякували: 4447 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 гру, 2020 01:34
airmax78 написав:
Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.
Максим покупает - сильнейший медвежий сигнал. Зачем ты так?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8902
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1705 раз.
- Подякували: 3833 раз.
-
- Профіль
-
13
6
3
Додано: Пон 28 гру, 2020 01:57
zРадио написав: airmax78 написав:
Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.
Максим покупает - сильнейший медвежий сигнал. Зачем ты так?
Я хочу чтобы все это криптог0вно обнулилось.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37073
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 894 раз.
- Подякували: 4447 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|70637
|195515708
|
|
|7343
|1707647
|
П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ
|
|38
|50408
|
|