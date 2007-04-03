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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2118211921202121

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 179
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
59
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 01:57

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.


Максим покупает - сильнейший медвежий сигнал. Зачем ты так? :oops:

Я хочу чтобы все это криптог0вно обнулилось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 07:32

  airmax78 написав:Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.

прикол, кто не верил в биток по 5к, гребет по 25, классика. исторически, фмнал должен быть скоро...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:34

  DmitryK написав:
  airmax78 написав:Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.

прикол, кто не верил в биток по 5к, гребет по 25, классика. исторически, фмнал должен быть скоро...


Как и говорил - по 15К будут выгребать ибо халява, ниже себестоимости не будет, "на всю котлету" и т.д. Ладно, смотрим, может таки мини-альтсезон устроят. Доминацию хотя б до 65 разгрузить.
ЗЫ А ещё ж похоже мелочь сбрасывает альту (потому что нулячая и т.д.), что б купить битка (тренд же наш френд). Но при этом капитализация альтов не падает...
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:49

  DmitryK написав:
  airmax78 написав:Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.

прикол, кто не верил в биток по 5к, гребет по 25, классика. исторически, фмнал должен быть скоро...

Я продал по 23.5 купленное по 9 и 11. Начитался тут - решил, что в самом деле загон. Но сейчас, похоже, идем на новый уровень.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  lrs7719 написав:похоже мелочь сбрасывает альту

а мож Риплы прикупить щас, мож еще разок сходим на 0.38 или хотя бы на 0.35?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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