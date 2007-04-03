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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 гру, 2020 01:57
zРадио написав: airmax78 написав:
Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.
Максим покупает - сильнейший медвежий сигнал. Зачем ты так?
Я хочу чтобы все это криптог0вно обнулилось.
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airmax78
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Додано: Пон 28 гру, 2020 07:32
airmax78 написав:
Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.
прикол, кто не верил в биток по 5к, гребет по 25, классика. исторически, фмнал должен быть скоро...
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DmitryK
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:34
DmitryK написав: airmax78 написав:
Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.
прикол, кто не верил в биток по 5к, гребет по 25, классика. исторически, фмнал должен быть скоро...
Как и говорил - по 15К будут выгребать ибо халява, ниже себестоимости не будет, "на всю котлету" и т.д. Ладно, смотрим, может таки мини-альтсезон устроят. Доминацию хотя б до 65 разгрузить.
ЗЫ А ещё ж похоже мелочь сбрасывает альту (потому что нулячая и т.д.), что б купить битка (тренд же наш френд). Но при этом капитализация альтов не падает...
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lrs7719
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:49
DmitryK написав: airmax78 написав:
Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.
прикол, кто не верил в биток по 5к, гребет по 25, классика. исторически, фмнал должен быть скоро...
Я продал по 23.5 купленное по 9 и 11. Начитался тут - решил, что в самом деле загон. Но сейчас, похоже, идем на новый уровень.
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airmax78
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:51
lrs7719 написав:
похоже мелочь сбрасывает альту
а мож Риплы прикупить щас, мож еще разок сходим на 0.38 или хотя бы на 0.35?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:57
clientage написав: lrs7719 написав:
похоже мелочь сбрасывает альту
а мож Риплы прикупить щас, мож еще разок сходим на 0.38 или хотя бы на 0.35?
Может и сходит. Но ИМХО это не лучшая идея сейчас...Там идея была в распределениях Спарка, после 12 го декабря слив до 0.3 был вопросом времени, на что и намекали рекордные шорты 11-13 декабря. Но биржи как обычно "сделали их разом" - сходив выше 0.6 и отмаржинколив шортил с запасом и затем уже с нормальной ликвидностью свалились в ад.
Если уж смотреть из топ-альтов то относительно дешёвые только кеша, ну и блин "убивца эфира" валяется в грязи. Там походу исторический минимум к битку. Всё остальное - достаточно дорогое.
Вообще EOS - во всяком случаи пока - это главный лузер 2020 года из топов. Даже Кеша ничего так смотрится в среднестроке. Вопрос насколько умышленно его укатывают...
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lrs7719
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Додано: Пон 28 гру, 2020 10:09
Жду финальный загон выше 30к и вещание из всех утюгов, что дед непобедим и вообще наше светлое будущее.
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phantom_systems
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Додано: Пон 28 гру, 2020 10:43
phantom_systems написав:
Жду финальный загон выше 30к и вещание из всех утюгов, что дед непобедим и вообще наше светлое будущее.
Мне кажется такое теперь будет ближе к 100К. С последующим падением до 30К.
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airmax78
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Додано: Пон 28 гру, 2020 10:46
airmax78 написав: phantom_systems написав:
Жду финальный загон выше 30к и вещание из всех утюгов, что дед непобедим и вообще наше светлое будущее.
Мне кажется такое теперь будет ближе к 100К. С последующим падением до 30К.
какой фундамент для этого? Зрадио написал что против.
Акции начнут уходить в биток?
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 10:47
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.
Максим покупает - сильнейший медвежий сигнал. Зачем ты так?
Я хочу чтобы все это криптог0вно обнулилось.
Похоже, это вместе с долларом произойдет. И очень скоро. Не просто так позволили раздуться таким пузырям из пустого места, очень плохой знак для всей фин. системы, напоминает наше начало 90-х с расцветом финансовых пирамид, только то был детский лепет. Трамп набузит таки перед уходом.
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