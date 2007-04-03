Додано: Пон 28 гру, 2020 09:57

clientage написав: lrs7719 написав: похоже мелочь сбрасывает альту похоже мелочь сбрасывает альту

а мож Риплы прикупить щас, мож еще разок сходим на 0.38 или хотя бы на 0.35? а мож Риплы прикупить щас, мож еще разок сходим на 0.38 или хотя бы на 0.35?

Может и сходит. Но ИМХО это не лучшая идея сейчас...Там идея была в распределениях Спарка, после 12 го декабря слив до 0.3 был вопросом времени, на что и намекали рекордные шорты 11-13 декабря. Но биржи как обычно "сделали их разом" - сходив выше 0.6 и отмаржинколив шортил с запасом и затем уже с нормальной ликвидностью свалились в ад.Если уж смотреть из топ-альтов то относительно дешёвые только кеша, ну и блин "убивца эфира" валяется в грязи. Там походу исторический минимум к битку. Всё остальное - достаточно дорогое.Вообще EOS - во всяком случаи пока - это главный лузер 2020 года из топов. Даже Кеша ничего так смотрится в среднестроке. Вопрос насколько умышленно его укатывают...