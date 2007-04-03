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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2118211921202121

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 180
1) дно вже було пройдено
29%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 01:57

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.


Максим покупает - сильнейший медвежий сигнал. Зачем ты так? :oops:

Я хочу чтобы все это криптог0вно обнулилось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 07:32

  airmax78 написав:Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.

прикол, кто не верил в биток по 5к, гребет по 25, классика. исторически, фмнал должен быть скоро...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:34

  DmitryK написав:
  airmax78 написав:Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.

прикол, кто не верил в биток по 5к, гребет по 25, классика. исторически, фмнал должен быть скоро...


Как и говорил - по 15К будут выгребать ибо халява, ниже себестоимости не будет, "на всю котлету" и т.д. Ладно, смотрим, может таки мини-альтсезон устроят. Доминацию хотя б до 65 разгрузить.
ЗЫ А ещё ж похоже мелочь сбрасывает альту (потому что нулячая и т.д.), что б купить битка (тренд же наш френд). Но при этом капитализация альтов не падает...
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:49

  DmitryK написав:
  airmax78 написав:Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.

прикол, кто не верил в биток по 5к, гребет по 25, классика. исторически, фмнал должен быть скоро...

Я продал по 23.5 купленное по 9 и 11. Начитался тут - решил, что в самом деле загон. Но сейчас, похоже, идем на новый уровень.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  lrs7719 написав:похоже мелочь сбрасывает альту

а мож Риплы прикупить щас, мож еще разок сходим на 0.38 или хотя бы на 0.35?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:57

  clientage написав:
  lrs7719 написав:похоже мелочь сбрасывает альту

а мож Риплы прикупить щас, мож еще разок сходим на 0.38 или хотя бы на 0.35?


Может и сходит. Но ИМХО это не лучшая идея сейчас...Там идея была в распределениях Спарка, после 12 го декабря слив до 0.3 был вопросом времени, на что и намекали рекордные шорты 11-13 декабря. Но биржи как обычно "сделали их разом" - сходив выше 0.6 и отмаржинколив шортил с запасом и затем уже с нормальной ликвидностью свалились в ад.
Если уж смотреть из топ-альтов то относительно дешёвые только кеша, ну и блин "убивца эфира" валяется в грязи. Там походу исторический минимум к битку. Всё остальное - достаточно дорогое.
Вообще EOS - во всяком случаи пока - это главный лузер 2020 года из топов. Даже Кеша ничего так смотрится в среднестроке. Вопрос насколько умышленно его укатывают...
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:09

Жду финальный загон выше 30к и вещание из всех утюгов, что дед непобедим и вообще наше светлое будущее.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:43

  phantom_systems написав:Жду финальный загон выше 30к и вещание из всех утюгов, что дед непобедим и вообще наше светлое будущее.

Мне кажется такое теперь будет ближе к 100К. С последующим падением до 30К.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:46

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:Жду финальный загон выше 30к и вещание из всех утюгов, что дед непобедим и вообще наше светлое будущее.

Мне кажется такое теперь будет ближе к 100К. С последующим падением до 30К.


какой фундамент для этого? Зрадио написал что против.

Акции начнут уходить в биток?
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:47

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Не знаю правильно ли я делаю. Но я покупаю. Купил по 27+, по 27, по 26. Упадет ниже - куплю еще. Оставил ордера на 25, 24, 23.


Максим покупает - сильнейший медвежий сигнал. Зачем ты так? :oops:

Я хочу чтобы все это криптог0вно обнулилось.

Похоже, это вместе с долларом произойдет. И очень скоро. Не просто так позволили раздуться таким пузырям из пустого места, очень плохой знак для всей фин. системы, напоминает наше начало 90-х с расцветом финансовых пирамид, только то был детский лепет. Трамп набузит таки перед уходом.
hxbbgaf
 
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