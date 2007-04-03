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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2119212021212122

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 180
1) дно вже було пройдено
29%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:18

  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Максим покупает - сильнейший медвежий сигнал. Зачем ты так? :oops:

Я хочу чтобы все это криптог0вно обнулилось.

Похоже, это вместе с долларом произойдет. И очень скоро. Не просто так позволили раздуться таким пузырям из пустого места, очень плохой знак для всей фин. системы, напоминает наше начало 90-х с расцветом финансовых пирамид, только то был детский лепет. Трамп набузит таки перед уходом.

Да ладно. Мы этот этап "биткоин - пирамида и скам" уже прошли.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:35

  airmax78 написав:Да ладно. Мы этот этап "биткоин - пирамида и скам" уже прошли.

Ну, пока это была пирамида для любителей, никто не обращал внимания на городских сумасшедших, но при такой капитализации это уже угроза фин. системе.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:03

hxbbgaf
при какой такой? все еще копейки, о чем вы говорите
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:05

  lrs7719 написав:
  clientage написав:
  lrs7719 написав:похоже мелочь сбрасывает альту

а мож Риплы прикупить щас, мож еще разок сходим на 0.38 или хотя бы на 0.35?


Может и сходит...

Пока Рипла +7%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:05

  hxbbgaf написав:, это уже угроза фин. системе.

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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:23

  proftpd66 написав:какой фундамент для этого? Зрадио написал что против.

Акции начнут уходить в биток?


Вообще-то я писал немного другое - что для 700К пока не вижу оснований. А на 100К+ в 2021-м сходить можем. Не в ближайшие месяцы и обязательно с коррекциями
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:27

  J написав:
  hxbbgaf написав:, это уже угроза фин. системе.

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Вот за такое я бы штрафовал в 10-кратном размере.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:28

  clientage написав:
Пока Рипла +7%


Ну так и все альты отрастают. Тот же кеша, линк +10% и даже EOS не говоря об эфире.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:36

  zРадио написав:
  proftpd66 написав:какой фундамент для этого? Зрадио написал что против.

Акции начнут уходить в биток?


Вообще-то я писал немного другое - что для 700К пока не вижу оснований. А на 100К+ в 2021-м сходить можем. Не в ближайшие месяцы и обязательно с коррекциями


в конце 2021? Если все будет так как сейчас.

главное если.

Как объяснить что альткоины в 2 раза подорожали.

биток был 20, стало 27

а альткоины в 2-3 раза подорожали за это время. Например, Карбованец.

Почему именно биток будет в 100к? не будет ли спекуляции в альтами?

есть монеты с большой эмиссий токетов-монет. Туда можно заганять и хайпануть. в х10
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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