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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:18
hxbbgaf написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Максим покупает - сильнейший медвежий сигнал. Зачем ты так?
Я хочу чтобы все это криптог0вно обнулилось.
Похоже, это вместе с долларом произойдет. И очень скоро. Не просто так позволили раздуться таким пузырям из пустого места, очень плохой знак для всей фин. системы, напоминает наше начало 90-х с расцветом финансовых пирамид, только то был детский лепет. Трамп набузит таки перед уходом.
Да ладно. Мы этот этап "биткоин - пирамида и скам" уже прошли.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 12:35
airmax78 написав:
Да ладно. Мы этот этап "биткоин - пирамида и скам" уже прошли.
Ну, пока это была пирамида для любителей, никто не обращал внимания на городских сумасшедших, но при такой капитализации это уже угроза фин. системе.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:03
hxbbgaf
при какой такой? все еще копейки, о чем вы говорите
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:05
lrs7719 написав: clientage написав: lrs7719 написав:
похоже мелочь сбрасывает альту
а мож Риплы прикупить щас, мож еще разок сходим на 0.38 или хотя бы на 0.35?
Может и сходит...
Пока Рипла +7%
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:23
proftpd66 написав:
какой фундамент для этого? Зрадио написал что против.
Акции начнут уходить в биток?
Вообще-то я писал немного другое - что для 700К пока не вижу оснований. А на 100К+ в 2021-м сходить можем. Не в ближайшие месяцы и обязательно с коррекциями
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zРадио
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:27
Вот за такое я бы штрафовал в 10-кратном размере.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:28
clientage написав:
Пока Рипла +7%
Ну так и все альты отрастают. Тот же кеша, линк +10% и даже EOS не говоря об эфире.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:36
zРадио написав: proftpd66 написав:
какой фундамент для этого? Зрадио написал что против.
Акции начнут уходить в биток?
Вообще-то я писал немного другое - что для 700К пока не вижу оснований. А на 100К+ в 2021-м сходить можем. Не в ближайшие месяцы и обязательно с коррекциями
в конце 2021? Если
все будет так как сейчас.
главное если
.
Как объяснить что альткоины в 2 раза подорожали.
биток был 20, стало 27
а альткоины в 2-3 раза подорожали за это время. Например, Карбованец.
Почему именно биток будет в 100к? не будет ли спекуляции в альтами?
есть монеты с большой эмиссий токетов-монет. Туда можно заганять и хайпануть. в х10
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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