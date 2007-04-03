капитал 600к$. Я хотел отследит не заметил, кажется было 100-200 ранее. Оборот приличный, кто-то моет и стирает
Если кто-то владеет, то буду признателен
Поверю на слово. На даже 600К это вообще ни о чём. Таких коинов болтается тысячи. И следить, а тем более изучать всякий низколиквидный отстой - смысла и желания нет.
Есть нормальные хотя и высокорисковые проекты хотя бы тот же inj - бинансовский ланчпад-проект. Осенью капа была ниже 10 млн. - сейчас около 100. К весне, когда прикрутят опцию стейкинга - будет под миллиард. Там и деньги серьёзные и команда технарей с именем.
У них все работает на Ура. У карбо комиссия маленькая. Можно открыть в андроиде кошелек. И пользоваться без блокчейна. А в битке или крупной валюте. блокчейн огромный в битке, и большая комиссия если на смартфоне держать и передавать.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Капитализация карбо 600к$. Если купить сейчас карбо на 100к$, то курс вырастет на ~17%? Погонятся за курсом другие и будет на +30%? и я продам. Кто-то купит сразу нна 100к$? получается что я потом обвалю цену, если захочу эти монеты на 100к$ продать обратно?
Капитализация карбо 600к$. Если купить сейчас карбо на 100к$, то курс вырастет на ~17%? Погонятся за курсом другие и будет на +30%? и я продам. Кто-то купит сразу нна 100к$? получается что я потом обвалю цену, если захочу эти монеты на 100к$ продать обратно?
Капитализация карбо 600к$. Если купить сейчас карбо на 100к$, то курс вырастет на ~17%? Погонятся за курсом другие и будет на +30%? и я продам. Кто-то купит сразу нна 100к$? получается что я потом обвалю цену, если захочу эти монеты на 100к$ продать обратно?
Кому. Оно. Нах. Нужно.?
ты смотрел график? кто-то купил 24 декабря - 4млн$+. А 10.10.2020 - 40млн$
ты всегда не смотришь, а пишешь только от фонаря?
при том за последние 24 часа , только я один купил в 36$
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.