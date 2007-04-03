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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2122212321242125>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 180
1) дно вже було пройдено
29%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:22

  lrs7719 написав:
  proftpd66 написав:

капитал 600к$. Я хотел отследит не заметил, кажется было 100-200 ранее. Оборот приличный, кто-то моет и стирает :)

Если кто-то владеет, то буду признателен


Поверю на слово. На даже 600К это вообще ни о чём. Таких коинов болтается тысячи. И следить, а тем более изучать всякий низколиквидный отстой - смысла и желания нет.

Есть нормальные хотя и высокорисковые проекты хотя бы тот же inj - бинансовский ланчпад-проект. Осенью капа была ниже 10 млн. - сейчас около 100. К весне, когда прикрутят опцию стейкинга - будет под миллиард. Там и деньги серьёзные и команда технарей с именем.


У них все работает на Ура. У карбо комиссия маленькая. Можно открыть в андроиде кошелек. И пользоваться без блокчейна. А в битке или крупной валюте. блокчейн огромный в битке, и большая комиссия если на смартфоне держать и передавать.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:27

  proftpd66 написав:Технический вопрос:

Капитализация карбо 600к$. Если купить сейчас карбо на 100к$, то курс вырастет на ~17%? Погонятся за курсом другие и будет на +30%? и я продам. Кто-то купит сразу нна 100к$? получается что я потом обвалю цену, если захочу эти монеты на 100к$ продать обратно?


https://coinmarketcap.com/ru/currencies/karbo/

показано что 24 Декабря кто-то купил 3млн$, но курс не взлетел, а был 2 раза больше.

Чтобы курс взлетел, надо увеличить капитал с 600к$ на 50млн$??
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:33

  proftpd66 написав:Технический вопрос:

Капитализация карбо 600к$. Если купить сейчас карбо на 100к$, то курс вырастет на ~17%? Погонятся за курсом другие и будет на +30%? и я продам. Кто-то купит сразу нна 100к$? получается что я потом обвалю цену, если захочу эти монеты на 100к$ продать обратно?

Кому. Оно. Нах. Нужно.?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:48

  proftpd66 написав:, как узнать какая монета выстрелит?

согласно трускавецкой школы економики
если уж совсем некуда деть бюджетные деньги
то надо брать шиткоин который подешевел от пика на 90%
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:52

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Технический вопрос:

Капитализация карбо 600к$. Если купить сейчас карбо на 100к$, то курс вырастет на ~17%? Погонятся за курсом другие и будет на +30%? и я продам. Кто-то купит сразу нна 100к$? получается что я потом обвалю цену, если захочу эти монеты на 100к$ продать обратно?

Кому. Оно. Нах. Нужно.?


ты смотрел график? :?: кто-то купил 24 декабря - 4млн$+. А 10.10.2020 - 40млн$

:twisted: ты всегда не смотришь, а пишешь только от фонаря? :mrgreen:

при том за последние 24 часа , только я один купил в 36$
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:12

  J написав:
  proftpd66 написав:, как узнать какая монета выстрелит?

согласно трускавецкой школы економики
если уж совсем некуда деть бюджетные деньги
то надо брать шиткоин который подешевел от пика на 90%


какой у него код? как им торговать? какая биржа торгует?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:47

  proftpd66 написав:
  J написав:
  proftpd66 написав:, как узнать какая монета выстрелит?

согласно трускавецкой школы економики
если уж совсем некуда деть бюджетные деньги
то надо брать шиткоин который подешевел от пика на 90%


какой у него код? как им торговать? какая биржа торгует?


шиткоин = говнокоин = альткоин
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:51

Что вы тут развели, какие еще щиткоины.
Тут топовые альты не растут, и вопрос еще наступит ли альтсезон.
Как говорится я парень простой, взял по 3800 продал по 27000.
А брать сейчас, это жадность и чувство упущенной выгоды. И ради бога, в кредиты не влазьте, а то знал я таких людей. Хомякам привет
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:58

  Patr1ot написав:Что вы тут развели, какие еще щиткоины.
Тут топовые альты не растут, и вопрос еще наступит ли альтсезон.
Как говорится я парень простой, взял по 3800 продал по 27000.
А брать сейчас, это жадность и чувство упущенной выгоды. И ради бога, в кредиты не влазьте, а то знал я таких людей. Хомякам привет

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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:30

  Patr1ot написав:Что вы тут развели, какие еще щиткоины.
Тут топовые альты не растут, и вопрос еще наступит ли альтсезон.
Как говорится я парень простой, взял по 3800 продал по 27000.
А брать сейчас, это жадность и чувство упущенной выгоды. И ради бога, в кредиты не влазьте, а то знал я таких людей. Хомякам привет

Мне также казалось, когда со 100 до 1000 выросло. И с 1000 до 6000. Потом безумие началось. А сейчас - не факт что 27000 - это не условные 300 7 лет назад или 3000 3 года назад.
airmax78
 
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