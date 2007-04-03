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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:51
Карбо
Увеличилась капитализация с 530к$ до 620к$ за 3 часаРОСТ цены:
4.3% с от 0.063 до 0.072 за 3 часа
я чисто для эксперимента купил по 1.721грн 4500 штуки 7744грн
сейчас курс можно продать, по 1.8 грн. Сейчас попробую выставить на продажу. Думаю может позже
1.8грн * 4500карбо = 8100грн
8100-7744 = 350грн заработал
Номер SIP
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Украина - 0 грн
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:53
Был здесь КХ, тоже копейки на мороженое считал...
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:53
airmax78
это ты психанул и продал однуху в ЖК Чикаго и купил карбованцев за 90к$?
Востаннє редагувалось proftpd66
в Пон 28 гру, 2020 16:56, всього редагувалось 2 разів.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:54
phantom_systems написав:
Был здесь КХ, тоже копейки на мороженое считал...
я чисто для эксперимента, в долго срок. Но могу закрыть спекулятивно.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:19
поставил на продажу 500карбо
1.888000 UAH (0.0662$) 500.000000 944.000000
(курс сейчас 0.072)
пока никто не берет, падло.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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proftpd66
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