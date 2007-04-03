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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2122212321242125

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 180
1) дно вже було пройдено
29%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:51

Карбо

Увеличилась капитализация с 530к$ до 620к$ за 3 часа
РОСТ цены: 4.3% с от 0.063 до 0.072 за 3 часа

я чисто для эксперимента купил по 1.721грн 4500 штуки 7744грн


сейчас курс можно продать, по 1.8 грн. Сейчас попробую выставить на продажу. Думаю может позже

1.8грн * 4500карбо = 8100грн

8100-7744 = 350грн заработал :)


Зображення
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:53

Был здесь КХ, тоже копейки на мороженое считал...
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:53

airmax78

это ты психанул и продал однуху в ЖК Чикаго и купил карбованцев за 90к$? :) :mrgreen:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 28 гру, 2020 16:56, всього редагувалось 2 разів.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:54

  phantom_systems написав:Был здесь КХ, тоже копейки на мороженое считал...


я чисто для эксперимента, в долго срок. Но могу закрыть спекулятивно.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:19

поставил на продажу 500карбо

1.888000 UAH (0.0662$) 500.000000 944.000000

(курс сейчас 0.072)

пока никто не берет, падло.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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