RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2122212321242125

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 180
1) дно вже було пройдено
29%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:51

Карбо

Увеличилась капитализация с 530к$ до 620к$ за 3 часа
РОСТ цены: 4.3% с от 0.063 до 0.072 за 3 часа

я чисто для эксперимента купил по 1.721грн 4500 штуки 7744грн


сейчас курс можно продать, по 1.8 грн. Сейчас попробую выставить на продажу. Думаю может позже

1.8грн * 4500карбо = 8100грн

8100-7744 = 350грн заработал :)


Зображення
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4004
З нами з: 22.12.16
Подякував: 311 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:53

Был здесь КХ, тоже копейки на мороженое считал...
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:53

airmax78

это ты психанул и продал однуху в ЖК Чикаго и купил карбованцев за 90к$? :) :mrgreen:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 28 гру, 2020 16:56, всього редагувалось 2 разів.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4004
З нами з: 22.12.16
Подякував: 311 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:54

  phantom_systems написав:Был здесь КХ, тоже копейки на мороженое считал...


я чисто для эксперимента, в долго срок. Но могу закрыть спекулятивно.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4004
З нами з: 22.12.16
Подякував: 311 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:19

поставил на продажу 500карбо

1.888000 UAH (0.0662$) 500.000000 944.000000

(курс сейчас 0.072)

пока никто не берет, падло.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4004
З нами з: 22.12.16
Подякував: 311 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:46

  airmax78 написав:Мне также казалось, когда со 100 до 1000 выросло. И с 1000 до 6000. Потом безумие началось. А сейчас - не факт что 27000 - это не условные 300 7 лет назад или 3000 3 года назад.


Когда вы покупали Рипл тоже считали, что это важная недооцененная банковская монета.
Биток как средство платежа вообще скатился в унылое овно.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9430
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:02

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Мне также казалось, когда со 100 до 1000 выросло. И с 1000 до 6000. Потом безумие началось. А сейчас - не факт что 27000 - это не условные 300 7 лет назад или 3000 3 года назад.


Когда вы покупали Рипл тоже считали, что это важная недооцененная банковская монета.
Биток как средство платежа вообще скатился в унылое овно.

Да понятно, что биткоин никогда не станет средством платежа. Но средством накопления виртуального богатства вполне может стать. Особенно нажитого нечестным путем.
airmax78
 
Повідомлень: 37081
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4447 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:08

  airmax78 написав:Но средством накопления виртуального богатства вполне может стать. Особенно нажитого нечестным путем.

Одно точно знаю - средством спекуляций он давно стал.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9430
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:45

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Мне также казалось, когда со 100 до 1000 выросло. И с 1000 до 6000. Потом безумие началось. А сейчас - не факт что 27000 - это не условные 300 7 лет назад или 3000 3 года назад.


Когда вы покупали Рипл тоже считали, что это важная недооцененная банковская монета.
Биток как средство платежа вообще скатился в унылое овно.

Да понятно, что биткоин никогда не станет средством платежа. Но средством накопления виртуального богатства вполне может стать. Особенно нажитого нечестным путем.


чем разница между другими монетами? биток просто центральный
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4004
З нами з: 22.12.16
Подякував: 311 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2122212321242125
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7068, 7069, 7070
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
70691 195537995
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 гру, 2020 20:39
Striker
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7343 1708176
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50426
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18988)
28.12.2020 20:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron