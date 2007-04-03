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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:51
Карбо
Увеличилась капитализация с 530к$ до 620к$ за 3 часаРОСТ цены:
4.3% с от 0.063 до 0.072 за 3 часа
я чисто для эксперимента купил по 1.721грн 4500 штуки 7744грн
сейчас курс можно продать, по 1.8 грн. Сейчас попробую выставить на продажу. Думаю может позже
1.8грн * 4500карбо = 8100грн
8100-7744 = 350грн заработал
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:53
Был здесь КХ, тоже копейки на мороженое считал...
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:53
airmax78
это ты психанул и продал однуху в ЖК Чикаго и купил карбованцев за 90к$?
Востаннє редагувалось proftpd66
в Пон 28 гру, 2020 16:56, всього редагувалось 2 разів.
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:54
phantom_systems написав:
Был здесь КХ, тоже копейки на мороженое считал...
я чисто для эксперимента, в долго срок. Но могу закрыть спекулятивно.
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:19
поставил на продажу 500карбо
1.888000 UAH (0.0662$) 500.000000 944.000000
(курс сейчас 0.072)
пока никто не берет, падло.
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:46
airmax78 написав:
Мне также казалось, когда со 100 до 1000 выросло. И с 1000 до 6000. Потом безумие началось. А сейчас - не факт что 27000 - это не условные 300 7 лет назад или 3000 3 года назад.
Когда вы покупали Рипл тоже считали, что это важная недооцененная банковская монета.
Биток как средство платежа вообще скатился в унылое овно.
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Zebra
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:02
Zebra написав: airmax78 написав:
Мне также казалось, когда со 100 до 1000 выросло. И с 1000 до 6000. Потом безумие началось. А сейчас - не факт что 27000 - это не условные 300 7 лет назад или 3000 3 года назад.
Когда вы покупали Рипл тоже считали, что это важная недооцененная банковская монета.
Биток как средство платежа вообще скатился в унылое овно.
Да понятно, что биткоин никогда не станет средством платежа. Но средством накопления виртуального богатства вполне может стать. Особенно нажитого нечестным путем.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:08
airmax78 написав:
Но средством накопления виртуального богатства вполне может стать. Особенно нажитого нечестным путем.
Одно точно знаю - средством спекуляций он давно стал.
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Zebra
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:45
airmax78 написав: Zebra написав: airmax78 написав:
Мне также казалось, когда со 100 до 1000 выросло. И с 1000 до 6000. Потом безумие началось. А сейчас - не факт что 27000 - это не условные 300 7 лет назад или 3000 3 года назад.
Когда вы покупали Рипл тоже считали, что это важная недооцененная банковская монета.
Биток как средство платежа вообще скатился в унылое овно.
Да понятно, что биткоин никогда не станет средством платежа. Но средством накопления виртуального богатства вполне может стать. Особенно нажитого нечестным путем.
чем разница между другими монетами? биток просто центральный
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/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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