airmax78 написав:Zebra написав:
Когда вы покупали Рипл тоже считали, что это важная недооцененная банковская монета.
Биток как средство платежа вообще скатился в унылое овно.
Да понятно, что биткоин никогда не станет средством платежа. Но средством накопления виртуального богатства вполне может стать. Особенно нажитого нечестным путем.
Никакой идиот не будет хранить даже нажитое преступным путем в цифровом коде,который сегодня стоит 27К,а завтра будет стоить 10К. Бред бредейший!Это средство для спекуляций и ничего больше.Завтра его запретят на американском рынке,потом подхватит Европа и будет ему звязда!Пока смотрят сквозь пальцы,в угоду спекулям..Но все время пытаются регулировать.