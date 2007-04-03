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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2123212421252126

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 180
1) дно вже було пройдено
29%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:24

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Мне также казалось, когда со 100 до 1000 выросло. И с 1000 до 6000. Потом безумие началось. А сейчас - не факт что 27000 - это не условные 300 7 лет назад или 3000 3 года назад.


Когда вы покупали Рипл тоже считали, что это важная недооцененная банковская монета.
Биток как средство платежа вообще скатился в унылое овно.

Да понятно, что биткоин никогда не станет средством платежа. Но средством накопления виртуального богатства вполне может стать. Особенно нажитого нечестным путем.


Никакой идиот не будет хранить даже нажитое преступным путем в цифровом коде,который сегодня стоит 27К,а завтра будет стоить 10К. Бред бредейший!Это средство для спекуляций и ничего больше.Завтра его запретят на американском рынке,потом подхватит Европа и будет ему звязда!Пока смотрят сквозь пальцы,в угоду спекулям..Но все время пытаются регулировать.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Никакой идиот не будет хранить даже нажитое преступным путем в цифровом коде,который сегодня стоит 27К,а завтра будет стоить 10К. Бред бредейший!Это средство для спекуляций и ничего больше.Завтра его запретят на американском рынке,потом подхватит Европа и будет ему звязда!Пока смотрят сквозь пальцы,в угоду спекулям..Но все время пытаются регулировать.


карбо выросло в 2-3 раза за 3 месяца. Я думаю захотят хранить в карбо чем в битке.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:35

  proftpd66 написав:
  osafly написав:Никакой идиот не будет хранить даже нажитое преступным путем в цифровом коде,который сегодня стоит 27К,а завтра будет стоить 10К. Бред бредейший!Это средство для спекуляций и ничего больше.Завтра его запретят на американском рынке,потом подхватит Европа и будет ему звязда!Пока смотрят сквозь пальцы,в угоду спекулям..Но все время пытаются регулировать.


карбо выросло в 2-3 раза за 3 месяца. Я думаю захотят хранить в карбо чем в битке.

Карбо когда то стоило 50 грн за штуку в 2017 году. Так что у тебя еще все впереди.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:37

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:
  osafly написав:Никакой идиот не будет хранить даже нажитое преступным путем в цифровом коде,который сегодня стоит 27К,а завтра будет стоить 10К. Бред бредейший!Это средство для спекуляций и ничего больше.Завтра его запретят на американском рынке,потом подхватит Европа и будет ему звязда!Пока смотрят сквозь пальцы,в угоду спекулям..Но все время пытаются регулировать.


карбо выросло в 2-3 раза за 3 месяца. Я думаю захотят хранить в карбо чем в битке.

Карбо когда то стоило 50 грн за штуку в 2017 году. Так что у тебя еще все впереди.


это была спекуляция в ICO. Это не считает. Это так часто делают с коноплей IPO, сразу улетает, а потом падает. Фиг поймешь.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:40

+
у меня есть достоверная инфа, через карбо всю Россию отмывали :) по этому монета тогда выросла. Только, тихо.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:55

  osafly написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:
Когда вы покупали Рипл тоже считали, что это важная недооцененная банковская монета.
Биток как средство платежа вообще скатился в унылое овно.

Да понятно, что биткоин никогда не станет средством платежа. Но средством накопления виртуального богатства вполне может стать. Особенно нажитого нечестным путем.


Никакой идиот не будет хранить даже нажитое преступным путем в цифровом коде,который сегодня стоит 27К,а завтра будет стоить 10К. Бред бредейший!Это средство для спекуляций и ничего больше.Завтра его запретят на американском рынке,потом подхватит Европа и будет ему звязда!Пока смотрят сквозь пальцы,в угоду спекулям..Но все время пытаются регулировать.

Ну уже же понятно, что не запретят. И понятно, что завтра он 10К стоить не будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:59

  airmax78 написав:
  osafly написав:
Никакой идиот не будет хранить даже нажитое преступным путем в цифровом коде,который сегодня стоит 27К,а завтра будет стоить 10К. Бред бредейший!Это средство для спекуляций и ничего больше.Завтра его запретят на американском рынке,потом подхватит Европа и будет ему звязда!Пока смотрят сквозь пальцы,в угоду спекулям..Но все время пытаются регулировать.

Ну уже же понятно, что не запретят. И понятно, что завтра он 10К стоить не будет.



тогда почему биток упал с 19к до 3.5к? Мавроди виноват?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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