airmax78 написав:Мне также казалось, когда со 100 до 1000 выросло. И с 1000 до 6000. Потом безумие началось. А сейчас - не факт что 27000 - это не условные 300 7 лет назад или 3000 3 года назад.
Когда вы покупали Рипл тоже считали, что это важная недооцененная банковская монета. Биток как средство платежа вообще скатился в унылое овно.
Да понятно, что биткоин никогда не станет средством платежа. Но средством накопления виртуального богатства вполне может стать. Особенно нажитого нечестным путем.
Никакой идиот не будет хранить даже нажитое преступным путем в цифровом коде,который сегодня стоит 27К,а завтра будет стоить 10К. Бред бредейший!Это средство для спекуляций и ничего больше.Завтра его запретят на американском рынке,потом подхватит Европа и будет ему звязда!Пока смотрят сквозь пальцы,в угоду спекулям..Но все время пытаются регулировать.
osafly написав:Никакой идиот не будет хранить даже нажитое преступным путем в цифровом коде,который сегодня стоит 27К,а завтра будет стоить 10К. Бред бредейший!Это средство для спекуляций и ничего больше.Завтра его запретят на американском рынке,потом подхватит Европа и будет ему звязда!Пока смотрят сквозь пальцы,в угоду спекулям..Но все время пытаются регулировать.
карбо выросло в 2-3 раза за 3 месяца. Я думаю захотят хранить в карбо чем в битке.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
osafly написав:Никакой идиот не будет хранить даже нажитое преступным путем в цифровом коде,который сегодня стоит 27К,а завтра будет стоить 10К. Бред бредейший!Это средство для спекуляций и ничего больше.Завтра его запретят на американском рынке,потом подхватит Европа и будет ему звязда!Пока смотрят сквозь пальцы,в угоду спекулям..Но все время пытаются регулировать.
карбо выросло в 2-3 раза за 3 месяца. Я думаю захотят хранить в карбо чем в битке.
Карбо когда то стоило 50 грн за штуку в 2017 году. Так что у тебя еще все впереди.
osafly написав:Никакой идиот не будет хранить даже нажитое преступным путем в цифровом коде,который сегодня стоит 27К,а завтра будет стоить 10К. Бред бредейший!Это средство для спекуляций и ничего больше.Завтра его запретят на американском рынке,потом подхватит Европа и будет ему звязда!Пока смотрят сквозь пальцы,в угоду спекулям..Но все время пытаются регулировать.
карбо выросло в 2-3 раза за 3 месяца. Я думаю захотят хранить в карбо чем в битке.
Карбо когда то стоило 50 грн за штуку в 2017 году. Так что у тебя еще все впереди.
это была спекуляция в ICO. Это не считает. Это так часто делают с коноплей IPO, сразу улетает, а потом падает. Фиг поймешь.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Zebra написав: Когда вы покупали Рипл тоже считали, что это важная недооцененная банковская монета. Биток как средство платежа вообще скатился в унылое овно.
Да понятно, что биткоин никогда не станет средством платежа. Но средством накопления виртуального богатства вполне может стать. Особенно нажитого нечестным путем.
Никакой идиот не будет хранить даже нажитое преступным путем в цифровом коде,который сегодня стоит 27К,а завтра будет стоить 10К. Бред бредейший!Это средство для спекуляций и ничего больше.Завтра его запретят на американском рынке,потом подхватит Европа и будет ему звязда!Пока смотрят сквозь пальцы,в угоду спекулям..Но все время пытаются регулировать.
Ну уже же понятно, что не запретят. И понятно, что завтра он 10К стоить не будет.
osafly написав: Никакой идиот не будет хранить даже нажитое преступным путем в цифровом коде,который сегодня стоит 27К,а завтра будет стоить 10К. Бред бредейший!Это средство для спекуляций и ничего больше.Завтра его запретят на американском рынке,потом подхватит Европа и будет ему звязда!Пока смотрят сквозь пальцы,в угоду спекулям..Но все время пытаются регулировать.
Ну уже же понятно, что не запретят. И понятно, что завтра он 10К стоить не будет.
тогда почему биток упал с 19к до 3.5к? Мавроди виноват?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Morgan Stanley: биткоин постепенно вытеснит доллар Глобальный стратег американского финансового конгломерата Ручир Шарма предупредил, что американская валюта теряет статус резервной, и рассказал, по каким причинам на ее место может претендовать BTC...
Как думаете, все так и будет, вытеснит и этот цифровой код похоронит гегемонию ФРС?
Morgan Stanley: биткоин постепенно вытеснит доллар Глобальный стратег американского финансового конгломерата Ручир Шарма предупредил, что американская валюта теряет статус резервной, и рассказал, по каким причинам на ее место может претендовать BTC...
Как думаете, все так и будет, вытеснит и этот цифровой код похоронит гегемонию ФРС?
Я думаю АНБ может с помощью контролируемых суперкомпьютеров устроить атаку 51% на биткоин.