RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2124212521262127

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 180
1) дно вже було пройдено
29%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так. Судя по постам на ветке мы на грани грандиозного шухера. Особенно ценным является топление за щиткоины, с капой завтрака команды-розрабов на бинанс-лаунче...
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1943
З нами з: 13.07.16
Подякував: 341 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:35

  Zebra написав:Я думаю АНБ может с помощью контролируемых суперкомпьютеров устроить атаку 51% на биткоин.

А я думаю, все проще. Они его и так контролируют.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21961
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1604 раз.
Подякували: 2278 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  lrs7719 написав:Так. Судя по постам на ветке мы на грани грандиозного шухера. Особенно ценным является топление за щиткоины, с капой завтрака команды-розрабов на бинанс-лаунче...


Так лотерея (рулетка). Или красное или зеленое. Или вверх или вниз. Так всегда было и никакой фундаментальный, а тем более технический анализ здесь не поможет
Patr1ot
 
Повідомлень: 67
З нами з: 22.03.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:37

  Patr1ot написав:Так лотерея (рулетка). Или красное или зеленое. Или вверх или вниз. Так всегда было и никакой фундаментальный, а тем более технический анализ здесь не поможет

Зображення
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 28946
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1976 раз.
Подякували: 2126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2124212521262127
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, Сибарит, valya, Вкладчик1234, ЛАД і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7068, 7069, 7070
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
70694 195551773
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 гру, 2020 08:29
Striker
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7343 1708356
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50428
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.