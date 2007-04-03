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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 гру, 2020 09:34
Так. Судя по постам на ветке мы на грани грандиозного шухера. Особенно ценным является топление за щиткоины, с капой завтрака команды-розрабов на бинанс-лаунче...
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lrs7719
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Додано: Вів 29 гру, 2020 09:35
Zebra написав:
Я думаю АНБ может с помощью контролируемых суперкомпьютеров устроить атаку 51% на биткоин.
А я думаю, все проще. Они его и так контролируют.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 10:17
lrs7719 написав:
Так. Судя по постам на ветке мы на грани грандиозного шухера. Особенно ценным является топление за щиткоины, с капой завтрака команды-розрабов на бинанс-лаунче...
Так лотерея (рулетка). Или красное или зеленое. Или вверх или вниз. Так всегда было и никакой фундаментальный, а тем более технический анализ здесь не поможет
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