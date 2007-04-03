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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 гру, 2020 09:34
Так. Судя по постам на ветке мы на грани грандиозного шухера. Особенно ценным является топление за щиткоины, с капой завтрака команды-розрабов на бинанс-лаунче...
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lrs7719
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Додано: Вів 29 гру, 2020 09:35
Zebra написав:
Я думаю АНБ может с помощью контролируемых суперкомпьютеров устроить атаку 51% на биткоин.
А я думаю, все проще. Они его и так контролируют.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 10:17
lrs7719 написав:
Так. Судя по постам на ветке мы на грани грандиозного шухера. Особенно ценным является топление за щиткоины, с капой завтрака команды-розрабов на бинанс-лаунче...
Так лотерея (рулетка). Или красное или зеленое. Или вверх или вниз. Так всегда было и никакой фундаментальный, а тем более технический анализ здесь не поможет
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Patr1ot
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:42
карбо на коррекция ушел 0.059$
Максик, скоро будет такой курс у Битка
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:59
Жестко Риппл втаптывают, по телеграмм каналам визг хомячков.
Что интересно, фондирование уже по Риплу неделю под 400% годовых. Есть же уверенные в себе люди, которые готовы платить 1% в день за шорт.
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Zebra
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Додано: Вів 29 гру, 2020 13:05
Zebra написав:
Жестко Риппл втаптывают, по телеграмм каналам визг хомячков.
сектанты вроде не очень унывают, веруя что с новыми назначениями в сек, уйдут старые претензии. Да и ваще - "скора па 3$, бири пака дешава"
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Aviq
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Додано: Вів 29 гру, 2020 13:11
Aviq написав: Zebra написав:
Жестко Риппл втаптывают, по телеграмм каналам визг хомячков.
сектанты вроде не очень унывают, веруя что с новыми назначениями в сек, уйдут старые претензии. Да и ваще - "скора па 3$, бири пака дешава"
5-6-7 центов мой прогноз по риплу. Более вероятно 7 центов, это 10% от последнего хая. Классика сдутия криптопузыря.
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Zebra
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