lrs7719 написав:

Может и сходит. Но ИМХО это не лучшая идея сейчас...Там идея была в распределениях Спарка, после 12 го декабря слив до 0.3 был вопросом времени, на что и намекали рекордные шорты 11-13 декабря. Но биржи как обычно "сделали их разом" - сходив выше 0.6 и отмаржинколив шортил с запасом и затем уже с нормальной ликвидностью свалились в ад.Если уж смотреть из топ-альтов то относительно дешёвые только кеша, ну и блин "убивца эфира" валяется в грязи. Там походу исторический минимум к битку. Всё остальное - достаточно дорогое.Вообще EOS - во всяком случаи пока - это главный лузер 2020 года из топов. Даже Кеша ничего так смотрится в среднестроке. Вопрос насколько умышленно его укатывают...