карбо
0,057003 $ -15.5%
0,00000211 BTC -15.3%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 гру, 2020 14:41
карбо
0,057003 $ -15.5%
0,00000211 BTC -15.3%
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 29 гру, 2020 14:59
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
зашел в рипл по 0.32 на 4к, можете поржать с меня, сижу грустный...
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:00
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:03
Когда биток будет лететь вниз, будут заскакивать в него по 25к, 24к, 22к, 20к, 19к, 18к - халява типа. Классика жанра.
Рипл - это тренировка. Киты прощупывают хомячков, сколько они денег готовы на падении потратить.
По битку идет заманивание покупателей.
Макс - сливайся по 27к в безубыток при первой же возможности, точно тебе говорю.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 29 гру, 2020 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:03
Подскажите, почему стеллар сегодня падает вместе с риплом? Если рипл засудят, это чем-то угрожает стеллару?
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:13
Киты тренируются на нишевых монетах, чтоб понять примерно как сейчас у хомяка с деньгами, чтоб понять, сколько из $720 млрд капитализации криптовалют можно ему реально впарить на распродаже.
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